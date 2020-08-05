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100 قتيل بانفجار بيروت.. وجلسة استثنائية لمجلس الوزراء

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100 قتيل بانفجار بيروت.. وجلسة استثنائية لمجلس الوزراء 100 قتيل بانفجار بيروت.. وجلسة استثنائية لمجلس الوزراء

جي بي سي نيوز:- أعلن الصليب الأحمر اللبناني، الأربعاء، أن الانفجار الذي هز مرفأ بيروت أمس خلّف 100 قتيل على الأقل، ولا يزال المزيد من الضحايا تحت الأنقاض، فيما يعقد مجلس الوزراء اللبناني، اليوم، جلسة استثنائية لبحث تداعيات الانفجار الذي تسبب أيضاً في إصابة نحو 4000 آخرين.

وكان الرئيس اللبناني، ميشال عون، قد دعا لعقد جلسة استثنائية للحكومة لبحث الانفجار الذي حدث أمس في مرفأ بيروت، معلناً حالة الطوارئ في العاصمة لمدة أسبوعين.

وأضاف عون في تغريدة على "تويتر" أنه من غير المقبول أن تكون شحنة من نترات الأمونيوم تقدّر بنحو 2750 طناً موجودةً منذ 6 سنوات في مستودع دون إجراءات وقائية، كما توعد "بإنزال أشد العقوبات" بالمسؤولين عن ذلك.

يأتي ذلك فيما أوصى مجلس الدفاع الأعلى اللبناني بإعلان بيروت مدينة منكوبة، كما أعلن حالة طوارئ لمدة أسبوعين في العاصمة وسلّم مهام الأمن إلى السلطات العسكرية ، بحسب "العربية" .

وقبل اجتماع المقرر، اليوم الأربعاء، طالب المجلس بتكليف لجنة للتحقيق في الانفجار على أن تعرض نتائجها خلال 5 أيام وتتخذ أقصى درجات العقوبات على المسؤولين.

وكانت بيروت استفاقت، اليوم الأربعاء، على وقع الدمار الهائل الذي خلفه انفجار المرفأ.

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وزارة الصحة اللبنانية أعلنت عن ارتفاع ضحايا الانفجار إلى 78، بينما وصل عدد المصابين إلى نحو 4 آلاف، بالإضافة إلى العديد من المفقودين.

وقال رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب إن 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم تقف وراء الانفجار الضخم.

وأضاف دياب أن لجنة تحقيق مختصة سوف تعلن نتائجها حول كواليس الحادث خلال 48 ساعة، بينما أعلن مجلس الدفاع اللبناني حالة الطوارئ لأسبوعين، معتبرا بيروت مدينة منكوبة، مضيفا أن سلطة عسكرية عليا ستكلف بمسؤولية أمن العاصمة.

جي بي سي نيوز

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