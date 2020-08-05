أخبار عاجلة

مستشفى "الحبيب" ينهي معاناة رضيع من عيب خلقي في القلب دون جراحة -
إنجاز أمني.. "شرطة أبو عريش" تطيح بـ"قتلة الإفريقي" على طريق العارضة -
الطائرة الرابعة وصلت بيروت.. إجمالي مساعدات السعودية 290 طناً عبر 4 طائرات -
لماذا يرفض ثلث الأمريكيين تعاطي لقاح كورونا حتى لو كان مجانًا؟ -
ظهور وجه ضاحك في سماء بريطانيا مع انطلاق المهرجان العالمي للمناطيد -
رئيس أرامكو: حققنا أرباحاً قوية رغم الظروف.. وعازمون على الخروج من الجائحة أكثر قوة -
حادث مأساوي.. قتل رضيعه بحركة سيارة "عادية جدًّا" -
تسريبات تكشف معلومات جديدة عن هاتف مايكروسوفت ذي "الشاشتين" -
رئاسة الحرمين: انتهاء أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرّفة -
3 أيام تفصل العالم عن أول لقاح معتمد لفيروس كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

متفوقة على عدة دول.. في المرتبة 27 عالمياً بالبنية التحتية الإلكترونية

Print
متفوقة على عدة دول.. السعودية في المرتبة 27 عالمياً بالبنية التحتية الإلكترونية متفوقة على عدة دول.. في المرتبة 27 عالمياً بالبنية التحتية الإلكترونية
دراسة: تقدمت على الولايات المتحدة والصين.. وفي المرتبة 33 من حيث الأسعار

متفوقة على عدة دول.. السعودية في المرتبة 27 عالمياً بالبنية التحتية الإلكترونية

احتلت المملكة العربية مراتب متقدمة بأفضل بنية تحتية إلكترونية على مستوى العالم متقدمة على عديد من الدول العالمية.

وكشفت دراسة جودة الحياة الرقمية (DQL) لعام 2020، التي تغطي القدرة على تحمل تكاليف الإنترنت والجودة والأمن والخدمات الحكومية عبر الإنترنت والبنية التحتية الإلكترونية، أن السعودية احتلت المرتبة 27 عالمياً متفوقة على الصين والولايات المتحدة في عدة مؤشرات، وفقاً للدراسة التي غطت 81 في المئة من سكان العالم.

وأشارت الدراسة إلى أن المملكة العربية السعودية هي واحدة من البلدان التي لم ينخفض فيها استقرار الاتصال بالإنترنت خلال إعداد (WFH) بسبب جائحة كورونا "كوفيد-19".

وجاءت المملكة في المرتبة 45 لجودة الحياة الرقمية عالمياً، وفي المرتبة 37 من حيث جودة الإنترنت حيث راعت الدراسة سرعة الهاتف المحمول وسرعة النطاق العريض واستقرار الإنترنت عبر الهاتف المحمول، ومن حيث الإنترنت احتلت المرتبة 33.

أما من حيث الأمن الإلكتروني جاءت السعودية في المرتبة 60 متقدمة عالمياً متقدمة على الإمارات والبحرين وعُمان في منطقة الخليج، أما من حيث البنية التحتية الإلكترونية جاءت في المرتبة 27 متقدمة على إسرائيل وعُمان والصين والولايات المتحدة التي جاءت في المرتبة 30.

وخلصت نسخة هذا العام من بحث (DQL) إلى أن سبع دول من أصل 10 بلدان تتمتع بأعلى جودة رقمية في الحياة موجودة في أوروبا، مع احتلال الدنمارك الصدارة العالمية من بين 85 دولة.

ووفقاً للنتائج العالمية الرئيسة، كان لتفشي تأثير كبير في استقرار الإنترنت حيث شهدت 49 دولة من 85 دولة انخفاضاً في الأجهزة المحمولة و44 في سرعة النطاق العريض بسبب إعداد WFH.المملكة العربية السعودية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الطائرة الرابعة وصلت بيروت.. إجمالي مساعدات السعودية 290 طناً عبر 4 طائرات

الطائرة الرابعة وصلت بيروت.. إجمالي مساعدات السعودية 290 طناً عبر 4 طائرات

3 أيام تفصل العالم عن أول لقاح معتمد لفيروس كورونا

3 أيام تفصل العالم عن أول لقاح معتمد لفيروس كورونا

"المملكة الفتية" .. نسبة الأطفال والشباب بالسعودية 67 % .. أرقام موثّقة بتوقيع "الإحصاء"

"المملكة الفتية" .. نسبة الأطفال والشباب بالسعودية 67 % .. أرقام موثّقة بتوقيع "الإحصاء"

المصرية الأولى على ثانوية السعودية لتليفزيون اليوم السابع: المناهج هنا صعبة

المصرية الأولى على ثانوية السعودية لتليفزيون اليوم السابع: المناهج هنا صعبة

شبكة عيون الإخبارية