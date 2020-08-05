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خلال أيام العيد.. 6457 أضحية استقبلها مسلخ حفر الباطن

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خلال أيام العيد.. 6457 أضحية استقبلها مسلخ حفر الباطن خلال أيام العيد.. 6457 أضحية استقبلها مسلخ حفر الباطن
وفق الضوابط الصحية من قِبَل المختصين وتقليل زمن الانتظار

خلال أيام العيد.. 6457 أضحية استقبلها مسلخ حفر الباطن

استقبل مسلخ محافظة حفر الباطن خلال أيام عيد الأضحى المبارك "6457" أضحية؛ منها 6379 من الأغنام، و73 من الإبل، و5 من البقر.

وأوضح أمين محافظة حفر الباطن المهندس علي الغامدي، أن الأمانة اتخذت جميع الآليات والخطط اللازمة لعمل المسلخ؛ وفق الضوابط والاشتراطات الصحية من قِبَل المختصين، وتقليل زمن الانتظار إلى أقل فترة ممكنة، وسرعة إنجاز ذبح الأضاحي، وضمان التعقيم المستمر، والعمل بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار المستجد.

وبيّن المهندس الغامدي، أن الأمانة هيّأت المسالخ والمطابخ لاستقبال الأضاحي؛ حيث تم التصريح لـ16 مطبخًا للذبح، خلال فترة العيد، خاضعة لإشراف الأمانة والبلديات التابعة والمرتبطة بها، وإلزام أصحاب المطابخ المصرح لها بالاشتراطات الخاصة، والتخلص من المخلفات بالطرق الصحيحة والآمنة.حفر الباطن مسلخ محافظة حفر الباطن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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