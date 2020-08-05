معلومات جديدة حول مقطع "مريض يسرق سيارة إسعاف بجدة"

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في واقعة شهدها مستشفى الملك عبدالعزيز بالمحجر أمس

كشفت مصادر "سبق" أن المقطع المتداول بمنصات التواصل الاجتماعي الذي يُظهر مريضًا يقوم بسرقة سيارة إسعاف، حدَث أمس الثلاثاء في مستشفى الملك عبدالعزيز بالمحجر في جدة.

وبيّنت المصادر أن الجهات المعنية تُحقق في قيام مريض يوم أمس بسرقة سيارة إسعاف تابعةً لهيئة الهلال الأحمر بمستشفى الملك عبدالعزيز بالمحجر في جدة أثناء أداء عملها.

وتَمَكّن المريض من الصعود لمقود المركبة وقيادتها، وسط محاولة رجال أمن المستشفى إيقافه؛ لكنه تجاهل الأمر وقاد سيارة الإسعاف بشكل معاكس للاتجاه داخل المستشفى؛ ليتم إيقافه لاحقًا والتحقيق معه. سرقة سيارة إسعاف مستشفى الملك عبدالعزيز جدة