أخبار عاجلة

مستشفى "الحبيب" ينهي معاناة رضيع من عيب خلقي في القلب دون جراحة -
إنجاز أمني.. "شرطة أبو عريش" تطيح بـ"قتلة الإفريقي" على طريق العارضة -
الطائرة الرابعة وصلت بيروت.. إجمالي مساعدات السعودية 290 طناً عبر 4 طائرات -
لماذا يرفض ثلث الأمريكيين تعاطي لقاح كورونا حتى لو كان مجانًا؟ -
ظهور وجه ضاحك في سماء بريطانيا مع انطلاق المهرجان العالمي للمناطيد -
رئيس أرامكو: حققنا أرباحاً قوية رغم الظروف.. وعازمون على الخروج من الجائحة أكثر قوة -
حادث مأساوي.. قتل رضيعه بحركة سيارة "عادية جدًّا" -
تسريبات تكشف معلومات جديدة عن هاتف مايكروسوفت ذي "الشاشتين" -
رئاسة الحرمين: انتهاء أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرّفة -
3 أيام تفصل العالم عن أول لقاح معتمد لفيروس كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

للمرة الثانية.. تأجيل معرض الرياض للسفر 2020 والإعلان عن الموعد الجديد

Print
للمرة الثانية.. تأجيل معرض الرياض للسفر 2020 والإعلان عن الموعد الجديد للمرة الثانية.. تأجيل معرض الرياض للسفر 2020 والإعلان عن الموعد الجديد
تقرّر تأجيله بسبب جائحة حرصاً ومراعاة للصحة والسلامة العامة

للمرة الثانية.. تأجيل معرض الرياض للسفر 2020 والإعلان عن الموعد الجديد

تقرّر تأجيل معرض الرياض للسفر 2020 للمرة الثانية بسبب جائحة فيروس كورونا، واتُخِذ القرار من قِبل المسؤولين في شركة أساس لتنظيم المعارض والمؤتمرات، وهي الشركة المسؤولة عن تنظيم المعرض السنوي، وذلك من أجل مراعاة الصحة والسلامة العامة.

وكان من المقرر أن يُقام معرض الرياض للسفر 2020 في مارس الماضي، ثم تأجّل التاريخ إلى سبتمبر 2020 بسبب أحداث جائحة كورونا.. والآن، يخطط معرض الرياض للسفر للعودة في عام 2021، مع تحديد ميعاده في الفترة من 15 إلى 18 مارس 2021.

وعلّق المدير العام لشركة أساس لتنظيم المعارض والمؤتمرات بندر القريني: "نقدّر رغبة شركائنا في المعرض والجمهور الزائر إلى تطلعهم لحضور إصدار مشوق آخر من معرض الرياض للسفر، ولكن وُجب علينا تأجيله هذا العام بسبب اهتمامنا بالصحة والسلامة العامة خلال فترة هذا الوباء".

وأضاف: "نحن نخطط الآن لنسخة 2021، ونتطلع إلى الترحيب مرة أخرى بجميع شركاء صناعة السفر والزوّار، بمجرد ضمان صحة وسلامة جميع المشاركين، وبالطبع تماشياً مع اللوائح والإرشادات الحكومية ".

يُذكر أن معرض الرياض للسفر هو أكبر معرض للسياحة والسفر في المملكة العربية السعودية، حيث يجذب الزوّار والعارضين من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا وأستراليا وأوروبا.

كان من المقرر لنسخة 2020 أن يشارك فيها 275 عارضاً يمثلون أكثر من 50 دولة مشاركة، وكان يُتوقع أن يتجاوز عدد الزوّار 30 ألفاً خلال الأيام الثلاثة للمعرض.معرض الرياض للسفر 2020

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الطائرة الرابعة وصلت بيروت.. إجمالي مساعدات السعودية 290 طناً عبر 4 طائرات

الطائرة الرابعة وصلت بيروت.. إجمالي مساعدات السعودية 290 طناً عبر 4 طائرات

3 أيام تفصل العالم عن أول لقاح معتمد لفيروس كورونا

3 أيام تفصل العالم عن أول لقاح معتمد لفيروس كورونا

"المملكة الفتية" .. نسبة الأطفال والشباب بالسعودية 67 % .. أرقام موثّقة بتوقيع "الإحصاء"

"المملكة الفتية" .. نسبة الأطفال والشباب بالسعودية 67 % .. أرقام موثّقة بتوقيع "الإحصاء"

المصرية الأولى على ثانوية السعودية لتليفزيون اليوم السابع: المناهج هنا صعبة

المصرية الأولى على ثانوية السعودية لتليفزيون اليوم السابع: المناهج هنا صعبة

شبكة عيون الإخبارية