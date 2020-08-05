أخبار عاجلة

مستشفى "الحبيب" ينهي معاناة رضيع من عيب خلقي في القلب دون جراحة -
إنجاز أمني.. "شرطة أبو عريش" تطيح بـ"قتلة الإفريقي" على طريق العارضة -
الطائرة الرابعة وصلت بيروت.. إجمالي مساعدات السعودية 290 طناً عبر 4 طائرات -
لماذا يرفض ثلث الأمريكيين تعاطي لقاح كورونا حتى لو كان مجانًا؟ -
ظهور وجه ضاحك في سماء بريطانيا مع انطلاق المهرجان العالمي للمناطيد -
رئيس أرامكو: حققنا أرباحاً قوية رغم الظروف.. وعازمون على الخروج من الجائحة أكثر قوة -
حادث مأساوي.. قتل رضيعه بحركة سيارة "عادية جدًّا" -
تسريبات تكشف معلومات جديدة عن هاتف مايكروسوفت ذي "الشاشتين" -
رئاسة الحرمين: انتهاء أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرّفة -
3 أيام تفصل العالم عن أول لقاح معتمد لفيروس كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

الرزاز: وصلنا للسيناريو الأفضل بوجود حالات قليلة بفيروس كورونا

Print
الرزاز: وصلنا للسيناريو الأفضل بوجود حالات قليلة بفيروس كورونا الرزاز: وصلنا للسيناريو الأفضل بوجود حالات قليلة بفيروس كورونا

جى بي سي نيوز  :- قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، إننا في الأردن ومن خلال إغلاق الحدود منذ بداية أزمة كورونا وبسرعة، وفرض إحدى أكبر عمليات الحجر في العالم، وتعاون الأردنيين، استطعنا الوصول إلى السيناريو الافضل وهو وجود حالات قليلة مصابة بالفيروس.
وأضاف الرزاز في مقابلة نشرتها صحيفة "ذا جارديان" البريطانية، اليوم الثلاثاء، إنّ الأردن يعتبر من الدول المحظوظة مع نيوزيلندا وتايلند، التي استطاعت السيطرة على انتقال الفيروس بين المجتمع وحماية المواطنين.
وقال، إنه ومنذ بداية الأزمة عُرض علينا ثلاثة رسوم بيانية تشكل ثلاثة سيناريوهات؛ السيئ وهو الذي يمكن أن تصل فيه عدد الحالات إلى 600 حالة في اليوم، والمتوسط والأفضل، مؤكداً أن النظام الصحي في الأردن- الفقير بالموارد - لا يمكنه أن يستوعب أكثر من نحو 200 حالة يومية مصابة بفيروس كورونا ، وفق بترا .
وأشار الرزاز في حديثه إلى أن حالات الوفيات في المملكة بلغت 11 حالة، يرحمهم الله، فيما بقيت الإصابات الجديدة بين القادمين الجدد من الخارج وأفراد الطاقم الطبي الذين يعالجونهم، موضحا أنّه جرى التعامل مع الجائحة من خلال إغلاق سريع للحدود وفرض إحدى أقسى عمليات الإغلاق والحجر في العالم، بهدف تسطيح وتسوية منحى الإصابات.
وعبّر الرزاز عن قلقه من صعوبة الحفاظ على مستوى منخفض أو "صفر إصابات"، في ظل الانفتاح الذي يحدث، واصفاً ذلك بأنه "أمر جيّد ولكنه خطير في ذات الوقت، فمن الصعب الحفاظ على هذا الانضباط عندما تكون أرقامك صفرًا. نحن سعداء لأننا أوقفنا بعض العادات الاجتماعية".
ولفت إلى أنّ البقاء في المنازل حتى اكتشاف اللقاح ليس بالأمر الهيّن، خاصة في ظل عدم ترجيح الموافقة على اللقاح قبل نهاية العام، وحاجته لشهور بعد ذلك لنشره وإيصاله إلى دول العالم.
وأشار الرزاز إلى أنّ الأردن كان محافظاً جداً في إعادة فتح مطاره، مؤكدا أهمية دراسة المخاطر الدورية التي تنطوي عليها.
ونبه رئيس الوزراء إلى أننا نستعد للموجة الثانية من كورونا، خاصة في ظل ما تشهده الدول المحيطة لنا ودول العالم.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
الجيش اللبناني أخلى مبنى وزارة الخارجية ومحيطه

الجيش اللبناني أخلى مبنى وزارة الخارجية ومحيطه

سوريا: عشرات القتلى في مواجهات عنيفة بين قوات النظام والمعارضة في جبال اللاذقية

سوريا: عشرات القتلى في مواجهات عنيفة بين قوات النظام والمعارضة في جبال اللاذقية

الرئاسة اللبنانية تنفي رفض تسلم مساعدات عربية ودولية

الرئاسة اللبنانية تنفي رفض تسلم مساعدات عربية ودولية

سامي الجميل: تأييد دياب لإجراء انتخابات مبكرة جاء متأخرا

سامي الجميل: تأييد دياب لإجراء انتخابات مبكرة جاء متأخرا

شبكة عيون الإخبارية