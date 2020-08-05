أخبار عاجلة

مستشفى "الحبيب" ينهي معاناة رضيع من عيب خلقي في القلب دون جراحة -
إنجاز أمني.. "شرطة أبو عريش" تطيح بـ"قتلة الإفريقي" على طريق العارضة -
الطائرة الرابعة وصلت بيروت.. إجمالي مساعدات السعودية 290 طناً عبر 4 طائرات -
لماذا يرفض ثلث الأمريكيين تعاطي لقاح كورونا حتى لو كان مجانًا؟ -
ظهور وجه ضاحك في سماء بريطانيا مع انطلاق المهرجان العالمي للمناطيد -
رئيس أرامكو: حققنا أرباحاً قوية رغم الظروف.. وعازمون على الخروج من الجائحة أكثر قوة -
حادث مأساوي.. قتل رضيعه بحركة سيارة "عادية جدًّا" -
تسريبات تكشف معلومات جديدة عن هاتف مايكروسوفت ذي "الشاشتين" -
رئاسة الحرمين: انتهاء أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرّفة -
3 أيام تفصل العالم عن أول لقاح معتمد لفيروس كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

معلومات جديدة حول مقطع "مريض يسرق سيارة إسعاف بجدة"

Print
معلومات جديدة حول مقطع "مريض يسرق سيارة إسعاف بجدة" معلومات جديدة حول مقطع "مريض يسرق سيارة إسعاف بجدة"
في واقعة شهدها مستشفى الملك عبدالعزيز بالمحجر أمس

معلومات جديدة حول مقطع

كشفت مصادر "سبق" أن المقطع المتداول بمنصات التواصل الاجتماعي الذي يُظهر مريضًا يقوم بسرقة سيارة إسعاف، حدَث أمس الثلاثاء في مستشفى الملك عبدالعزيز بالمحجر في جدة.

وبيّنت المصادر أن الجهات المعنية تُحقق في قيام مريض يوم أمس بسرقة سيارة إسعاف تابعةً لهيئة الهلال الأحمر بمستشفى الملك عبدالعزيز بالمحجر في جدة أثناء أداء عملها.

وتَمَكّن المريض من الصعود لمقود المركبة وقيادتها، وسط محاولة رجال أمن المستشفى إيقافه؛ لكنه تجاهل الأمر وقاد سيارة الإسعاف بشكل معاكس للاتجاه داخل المستشفى؛ ليتم إيقافه لاحقًا والتحقيق معه. سرقة سيارة إسعاف مستشفى الملك عبدالعزيز جدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مستشفى "الحبيب" ينهي معاناة رضيع من عيب خلقي في القلب دون جراحة

مستشفى "الحبيب" ينهي معاناة رضيع من عيب خلقي في القلب دون جراحة

إنجاز أمني.. "شرطة أبو عريش" تطيح بـ"قتلة الإفريقي" على طريق العارضة

إنجاز أمني.. "شرطة أبو عريش" تطيح بـ"قتلة الإفريقي" على طريق العارضة

الطائرة الرابعة وصلت بيروت.. إجمالي مساعدات السعودية 290 طناً عبر 4 طائرات

الطائرة الرابعة وصلت بيروت.. إجمالي مساعدات السعودية 290 طناً عبر 4 طائرات

لماذا يرفض ثلث الأمريكيين تعاطي لقاح كورونا حتى لو كان مجانًا؟

لماذا يرفض ثلث الأمريكيين تعاطي لقاح كورونا حتى لو كان مجانًا؟

شبكة عيون الإخبارية