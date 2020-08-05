للمرة الثانية.. تأجيل معرض الرياض للسفر 2020 والإعلان عن الموعد الجديد

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تقرّر تأجيله بسبب جائحة فيروس كورونا حرصاً ومراعاة للصحة والسلامة العامة

تقرّر تأجيل معرض الرياض للسفر 2020 للمرة الثانية بسبب جائحة فيروس كورونا، واتُخِذ القرار من قِبل المسؤولين في شركة أساس لتنظيم المعارض والمؤتمرات، وهي الشركة المسؤولة عن تنظيم المعرض السنوي، وذلك من أجل مراعاة الصحة والسلامة العامة.

وكان من المقرر أن يُقام معرض الرياض للسفر 2020 في مارس الماضي، ثم تأجّل التاريخ إلى سبتمبر 2020 بسبب أحداث جائحة كورونا.. والآن، يخطط معرض الرياض للسفر للعودة في عام 2021، مع تحديد ميعاده في الفترة من 15 إلى 18 مارس 2021.

وعلّق المدير العام لشركة أساس لتنظيم المعارض والمؤتمرات بندر القريني: "نقدّر رغبة شركائنا في المعرض والجمهور الزائر إلى تطلعهم لحضور إصدار مشوق آخر من معرض الرياض للسفر، ولكن وُجب علينا تأجيله هذا العام بسبب اهتمامنا بالصحة والسلامة العامة خلال فترة هذا الوباء".

وأضاف: "نحن نخطط الآن لنسخة 2021، ونتطلع إلى الترحيب مرة أخرى بجميع شركاء صناعة السفر والزوّار، بمجرد ضمان صحة وسلامة جميع المشاركين، وبالطبع تماشياً مع اللوائح والإرشادات الحكومية السعودية".

يُذكر أن معرض الرياض للسفر هو أكبر معرض للسياحة والسفر في المملكة العربية السعودية، حيث يجذب الزوّار والعارضين من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا وأستراليا وأوروبا.

كان من المقرر لنسخة 2020 أن يشارك فيها 275 عارضاً يمثلون أكثر من 50 دولة مشاركة، وكان يُتوقع أن يتجاوز عدد الزوّار 30 ألفاً خلال الأيام الثلاثة للمعرض.معرض الرياض للسفر 2020