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لأجل بيروت.. إضاءة برج خليفة وأهرامات الجيزة بالعلم اللبناني

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قَدّما خالص التعازي والمواساة للأشقاء في لبنان حكومة وشعبًا

لأجل بيروت.. إضاءة برج خليفة وأهرامات الجيزة بالعلم اللبناني

أضاءت الإمارات برج خليفة، ومصر أهرامات الجيزة، بالعلَم اللبناني؛ تعبيرًا عن تضامنهما مع ضحايا انفجار بيروت الكارثي.

ونشرت الصفحة الرسمية لبرج خليفة، أمس الثلاثاء، تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أرفقتها بصورة إضاءة البرج، جاء فيه: "تعازينا لأهلنا في لبنان الحبيبة! اللهم ارحم من انتقلوا إليك.. اللهم الطف بأهلها.. اللهم ألهم شعب لبنان الصبر والسلوان".

كما أضاءت وزارة السياحة والآثار المصرية أهرامات الجيزة بالعلَم اللبناني تضامنًا مع لبنان وشعبه.

وأفادت الوزارة في تدوينة على صفحتها في موقع "فيسبوك"، بأن الوزير خالد العناني يقدم "خالص التعازي والمواساة للأشقاء في لبنان حكومة وشعبًا، جراء حادث الانفجار الأليم الذي وقع اليوم بالعاصمة اللبنانية بيروت؛ داعيًا الله عز وجل بالشفاء العاجل لجميع الجرحى، وأن يلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان".

وارتفعت حصيلة قتلى الانفجار إلى 100 شخص، وقال رئيس الصليب الأحمر اللبناني جورج الكتاني: إن كثيرًا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض.

الإمارات برج خليفة العلَم اللبناني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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