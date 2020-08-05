بمستشفى الحبيب بالخبر.. عملية معقدة تُنهي معاناة "ستيني" من ورم بالقنوات الصفراوية

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المريض غادر المستشفى في اليوم الخامس للعملية وهو بصحة جيدة وبدون أي مضاعفات

في إنجاز طبي جديد لمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، نَجَح فريق جراحي متخصص في إجراء عملية معقدة ونادرة جدًّا، تتمثل في استئصال ورم سرطاني بالقنوات الصفراوية المتصلة بالكبد (Klatskin Tumor)؛ وذلك نظرًا لصعوبة موقع الورم، ووجود اختلاف تشريحي للقنوات الصفراوية، وإصابة المريض بأمراض قلبية مزمنة.

وكان المريض الذي يبلغ من العمر ستين عامًا، يعاني من اصفرار شديد بسبب وجود انسداد كامل في القنوات الصفراوية الرئيسية بمنطقة التقائها داخل الكبد؛ حيث تمت معالجته بشكل مبدئي عن طريق أنابيب التصريف، وأخذ عينة من الورم وإخضاعها للفحوصات الطبية اللازمة، وتَبَيّن وجود ورم سرطاني يتطلب استئصاله؛ لذا قرر الفريق الطبي إجراء عملية استئصال هذا الورم.

وبعد اكتمال كل التحضيرات تم إخضاع المريض لهذه العملية المعقدة؛ إذ تم استئصال الورم والقنوات الصفراوية الخارجية بالكامل، وجزء من الكبد لعمل توصيلتين مختلفتين بين الأمعاء والقنوات الصفراوية الداخلية للكبد؛ وذلك بسبب الاختلاف التشريحي للقنوات، كما تم إجراء توصيلة ثالثة إلى الأمعاء.

وبفضل الله وتوفيقه، حققت العملية التي استغرقت نحو "10" ساعات متواصلة نجاحًا كاملًا، وتمت إفاقة المريض داخل غرفة العمليات مباشرة، ولم يحتج إلى نقل الدم طوال فترة العملية.

بعد ذلك غادر المريض المستشفى في اليوم الخامس للعملية وهو بصحة جيدة وبدون أي مضاعفات؛ ليستكمل علاجه لاحقًا بقسم الأورام بالمستشفى.

وقال الدكتور هليل الحربي المدير الطبي لمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر: إن هذه العملية تُعَد من العمليات التي تتسم بتعقيدات كبيرة وعميقة، وهي أيضًا نادرة في مجال جراحات الأورام؛ لكن كفاءة الفريق الجراحي الذي أجرى هذه العملية وتضافر جهود الكوادر الطبية المساندة التي تولت الإشراف على علاج هذه الحالة من مختلف التخصصات، بالإضافة لتوافر التجهيزات الطبية المتقدمة التي يحظى بها المستشفى؛ ساهمت في إنجاحها ولله الحمد.

الجدير بالذكر أن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يُعد الأكبر بالمنطقة، وأنجز في 36 شهرًا فقط، وسبَق أن حصل خلال أشهر قليلة من تشغيله على شهادة اللجنة الدولية المتحدة لاعتماد المنظمات الصحية JCI، ومؤخرًا حاز على اعتماد الجمعية الأمريكية لنظم إدارة معلومات الرعاية الصحية HIMSS.مستشفى الدكتور سليمان الحبيب الخبر