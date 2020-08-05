أخبار عاجلة

مستشفى "الحبيب" ينهي معاناة رضيع من عيب خلقي في القلب دون جراحة -
إنجاز أمني.. "شرطة أبو عريش" تطيح بـ"قتلة الإفريقي" على طريق العارضة -
الطائرة الرابعة وصلت بيروت.. إجمالي مساعدات السعودية 290 طناً عبر 4 طائرات -
لماذا يرفض ثلث الأمريكيين تعاطي لقاح كورونا حتى لو كان مجانًا؟ -
ظهور وجه ضاحك في سماء بريطانيا مع انطلاق المهرجان العالمي للمناطيد -
رئيس أرامكو: حققنا أرباحاً قوية رغم الظروف.. وعازمون على الخروج من الجائحة أكثر قوة -
حادث مأساوي.. قتل رضيعه بحركة سيارة "عادية جدًّا" -
تسريبات تكشف معلومات جديدة عن هاتف مايكروسوفت ذي "الشاشتين" -
رئاسة الحرمين: انتهاء أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرّفة -
3 أيام تفصل العالم عن أول لقاح معتمد لفيروس كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

لأجل بيروت.. الديوان الملكي الأردني ينكِّس علَم ساريته

Print
لأجل بيروت.. الديوان الملكي الأردني ينكِّس علَم ساريته لأجل بيروت.. الديوان الملكي الأردني ينكِّس علَم ساريته
قدَّم أحرّ التعازي للبنان جراء الانفجار الذي هز العاصمة

لأجل بيروت.. الديوان الملكي الأردني ينكِّس علَم ساريته

أعلن الديوان الملكي الأردني عن تنكيس علَم السارية على المدخل الرئيسي للديوان، اعتبارًا من اليوم الأربعاء ولمدة 3 أيام؛ حدادًا على أرواح ضحايا انفجار مرفأ بيروت.

وقدّم الأردن مساء أمس الثلاثاء، أحر التعازي للبنان جراء الانفجار الضخم الذي هز العاصمة بيروت.

ووفق " اليوم" قال وزير الخارجية أيمن الصفدي، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بتوجيه من جلالة الملك عبدالله الثاني -حفظه الله- اتصلت بوزير خارجية لبنان الأخ شربل وهبة، ناقلًا تعازي المملكة في ضحايا الانفجار المأساوي في مرفأ بيروت".انفجار بيروت لبنان بيروت الأردن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
رابع أكبر معدل في العالم.. إصابات "كورونا" تقفز في روسيا إلى 882.347

رابع أكبر معدل في العالم.. إصابات "كورونا" تقفز في روسيا إلى 882.347

رابع أكبر معدل في العالم.. إصابات "كورونا" تقفز في روسيا إلى 882.347

رابع أكبر معدل في العالم.. إصابات "كورونا" تقفز في روسيا إلى 882.347

روسيا تعلن: تسجيل أول لقاح لفيروس كورونا في العالم الأسبوع المقبل

روسيا تعلن: تسجيل أول لقاح لفيروس كورونا في العالم الأسبوع المقبل

روسيا تعلن: تسجيل أول لقاح لفيروس كورونا في العالم الأسبوع المقبل

روسيا تعلن: تسجيل أول لقاح لفيروس كورونا في العالم الأسبوع المقبل

شبكة عيون الإخبارية