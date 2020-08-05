أخبار عاجلة

مستشفى "الحبيب" ينهي معاناة رضيع من عيب خلقي في القلب دون جراحة -
إنجاز أمني.. "شرطة أبو عريش" تطيح بـ"قتلة الإفريقي" على طريق العارضة -
الطائرة الرابعة وصلت بيروت.. إجمالي مساعدات السعودية 290 طناً عبر 4 طائرات -
لماذا يرفض ثلث الأمريكيين تعاطي لقاح كورونا حتى لو كان مجانًا؟ -
ظهور وجه ضاحك في سماء بريطانيا مع انطلاق المهرجان العالمي للمناطيد -
رئيس أرامكو: حققنا أرباحاً قوية رغم الظروف.. وعازمون على الخروج من الجائحة أكثر قوة -
حادث مأساوي.. قتل رضيعه بحركة سيارة "عادية جدًّا" -
تسريبات تكشف معلومات جديدة عن هاتف مايكروسوفت ذي "الشاشتين" -
رئاسة الحرمين: انتهاء أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرّفة -
3 أيام تفصل العالم عن أول لقاح معتمد لفيروس كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

: ما وقع في بيروت يبدو هجوما مروعا

Print
ترامب: ما وقع في بيروت يبدو هجوما مروعا : ما وقع في بيروت يبدو هجوما مروعا

جي بي سي نيوز :- قال الرئيس الأمريكي دونالد إن ما وقع في مرفأ بيروت اليوم يبدو هجوما مروعا.

وقال ترامب الثلاثاء إنه يرسل تعازيه إلى لبنان في مقتل العشرات وجرح الآلاف في انفجار ضخم في بيروت، والذي وصفه بأنه هجوم، وعرض تقديم المساعدة الأمريكية إلى لبنان.

واشار ترامب انه تحدث مع عدد من الجنرالات وقالوا له إن انفجار بيروت يبدو أنه ناجم عن قنبلة .

وقال ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض إن "الولايات المتحدة مستعدة لمساعدة لبنان". "سنكون هناك للمساعدة. يبدو وكأنه هجوم رهيب".

وهز انفجار مرفأ بيروت عمّ صداه أنحاء المدينة حيث تهشمت واجهات المباني وانهارت شرفاتها.

وأعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان العاصمة بيروت مدينة منكوبة، ورفع توصية إلى لإعلان حالة الطوارىء بعد الانفجار الذي سقط فيه عشرات القتلى وآلاف الجرحى.

بدوره، عرض وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو تقديم مساعدة أميركية للبنان، واصفاً الانفجار اللذي وقع في مرفأ بيروت الثلاثاء وأسفر عن 78 قتيلا وحوالي 4000 جريح بأنه "مأساة مروعة".

وكتب بومبيو على "تويتر": "نحن نراقب الوضع ومستعدون لتقديم مساعدتنا لشعب لبنان للتعافي من هذه المأساة المروعة".

وقال إن الولايات المتحدة تنتظر النتائج التي ستتوصل إليها السلطات اللبنانية حول سبب الانفجار.

وأضاف بومبيو "أبلغني فريقنا في بيروت بالأضرار الجسيمة التي لحقت بمدينة وشعب أعتزّ بهما، وهو تحدّ إضافي في وقت من الأزمات العميقة بالفعل".

وفي وقت سابق، دعت السفارة الأميركية في بيروت رعاياها إلى الحفاظ على سلامتهم.

وقالت: "هناك تقارير عن انبعاث غازات سامة خلال الانفجار، لذا يجب على جميع الموجودين في المنطقة أن يبقوا في الداخل وأن يرتدوا أقنعة إذا توافرت".

المصدر: رويترز

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
حرب يشنها ترامب على تطبيقي تيك توك ووي تشات الصينيين ويصعّد التوتر مع بكين

حرب يشنها ترامب على تطبيقي تيك توك ووي تشات الصينيين ويصعّد التوتر مع بكين

مسؤول بالإليزيه: ماكرون أبلغ ترامب بأن سياسات الضغط الأمريكية يمكن أن يستغلها "حزب الله"

مسؤول بالإليزيه: ماكرون أبلغ ترامب بأن سياسات الضغط الأمريكية يمكن أن يستغلها "حزب الله"

الحكومة اللبنانية ترفض استقبال فريق إسعاف فرنسي وتقول إنها تفضل تلقي المعدات والأدوية

الحكومة اللبنانية ترفض استقبال فريق إسعاف فرنسي وتقول إنها تفضل تلقي المعدات والأدوية

ترامب يعلن حالة الطوارئ في ولاية كونيتيكت بسبب العاصفة "إيسياس"

ترامب يعلن حالة الطوارئ في ولاية كونيتيكت بسبب العاصفة "إيسياس"

شبكة عيون الإخبارية