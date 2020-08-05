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جي بي سي نيوز :- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن ما وقع في مرفأ بيروت اليوم يبدو هجوما مروعا.

وقال ترامب الثلاثاء إنه يرسل تعازيه إلى لبنان في مقتل العشرات وجرح الآلاف في انفجار ضخم في بيروت، والذي وصفه بأنه هجوم، وعرض تقديم المساعدة الأمريكية إلى لبنان.

واشار ترامب انه تحدث مع عدد من الجنرالات وقالوا له إن انفجار بيروت يبدو أنه ناجم عن قنبلة .

وقال ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض إن "الولايات المتحدة مستعدة لمساعدة لبنان". "سنكون هناك للمساعدة. يبدو وكأنه هجوم رهيب".

وهز انفجار مرفأ بيروت عمّ صداه أنحاء المدينة حيث تهشمت واجهات المباني وانهارت شرفاتها.

وأعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان العاصمة بيروت مدينة منكوبة، ورفع توصية إلى الحكومة لإعلان حالة الطوارىء بعد الانفجار الذي سقط فيه عشرات القتلى وآلاف الجرحى.

بدوره، عرض وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو تقديم مساعدة أميركية للبنان، واصفاً الانفجار اللذي وقع في مرفأ بيروت الثلاثاء وأسفر عن 78 قتيلا وحوالي 4000 جريح بأنه "مأساة مروعة".

وكتب بومبيو على "تويتر": "نحن نراقب الوضع ومستعدون لتقديم مساعدتنا لشعب لبنان للتعافي من هذه المأساة المروعة".

وقال إن الولايات المتحدة تنتظر النتائج التي ستتوصل إليها السلطات اللبنانية حول سبب الانفجار.

وأضاف بومبيو "أبلغني فريقنا في بيروت بالأضرار الجسيمة التي لحقت بمدينة وشعب أعتزّ بهما، وهو تحدّ إضافي في وقت من الأزمات العميقة بالفعل".

وفي وقت سابق، دعت السفارة الأميركية في بيروت رعاياها إلى الحفاظ على سلامتهم.

وقالت: "هناك تقارير عن انبعاث غازات سامة خلال الانفجار، لذا يجب على جميع الموجودين في المنطقة أن يبقوا في الداخل وأن يرتدوا أقنعة إذا توافرت".

المصدر: رويترز