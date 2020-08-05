مستمرة لعدة أيام.. الحصيني: أمطار "رهو" تواعد هذه المناطق اليوم

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قال: رياح شمالية من متوسطة إلى شبه قوية مثيرة للأتربة خارج المدن

توقع الباحث في الطقس عضو لجنة التسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار من خفيفة إلى غزيرة على عدة مناطق اليوم.

وقال عبر حسابه في تويتر: متوقع -بإذن الله- اليوم الأربعاء 1441/12/15هـ، وليلة الخميس، أمطار من خفيفة إلى غزيرة على أجزاء من مناطق: مكة المكرّمة وجازان وعسير والباحة ونجران واليمن وعُمان.

وأضاف: رياح شمالية لشمالية غربية من متوسطة إلى شبه قوية مثيرة للأتربة، خاصة خارج المدن على معظم المناطق، وحالة #رَهْو متوقع استمرارها لعدة أيام أخرى.حالة الطقس الأرصاد أمطار