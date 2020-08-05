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مستمرة لعدة أيام.. الحصيني: أمطار "رهو" تواعد هذه المناطق اليوم

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مستمرة لعدة أيام.. الحصيني: أمطار "رهو" تواعد هذه المناطق اليوم مستمرة لعدة أيام.. الحصيني: أمطار "رهو" تواعد هذه المناطق اليوم
قال: رياح شمالية من متوسطة إلى شبه قوية مثيرة للأتربة خارج المدن

مستمرة لعدة أيام.. الحصيني: أمطار

توقع الباحث في الطقس عضو لجنة التسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار من خفيفة إلى غزيرة على عدة مناطق اليوم.

وقال عبر حسابه في تويتر: متوقع -بإذن الله- اليوم الأربعاء 1441/12/15هـ، وليلة الخميس، أمطار من خفيفة إلى غزيرة على أجزاء من مناطق: مكة المكرّمة وجازان وعسير والباحة ونجران واليمن وعُمان.

وأضاف: رياح شمالية لشمالية غربية من متوسطة إلى شبه قوية مثيرة للأتربة، خاصة خارج المدن على معظم المناطق، وحالة #رَهْو متوقع استمرارها لعدة أيام أخرى.حالة الطقس الأرصاد أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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