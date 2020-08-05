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اصابة سفير كازاخستان في انفجار بيروت

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اصابة سفير كازاخستان في انفجار بيروت اصابة سفير كازاخستان في انفجار بيروت

جي بي سي نيوز :- أعلنت سفارة كازاخستان في بيروت إصابة السفير نتيجة انفجار بيروت وتضرر أجزاء من مبنى السفارة.

ولفتت وسائل إعلام روسية الى إصابة موظف في سفارة موسكو ببيروت جراء الانفجار مشيرة الى اضرار في مبنى السفارة.

وهز انفجار مرفأ بيروت وصل صداه إلى أنحاء العاصمة اللبنانية حيث تهشمت واجهات المباني وانهارت شرفاتها.

وسجلت وزارة الصحة اللبنانية سقوط أكثر من 70 قتيلا وأكثر من 4000 جريح، حتى لحظة إعداد هذا الخبر، ومايزال العدد مرشحا للتصاعد، إذ أعلن الصليب الأحمر اللبناني أن أكثر من 60 جريحا في حالة حرجة.

كذلك يتواصل رفع الانقاض بحثا عن عشرات المفقودين. 

وكالات 

 

جي بي سي نيوز

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