بالصور.. ليلة حزينة في بيروت.. عاصفة الدمار تهز العاصمة وخيوط الدخان تتصاعد من كل صوب

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عروس الشرق بدت كأرملة.. وشهامة اللبنانيين تطغى على المشهد الكئيب

كانت دموع مروان عبود، محافظ بيروت، التي ذرفها كمدًا وغمًّا، أبلغ تعبير عن الليلة الحزينة التي عاشتها العاصمة اللبنانية، التي تحولت من باريس الشرق الأوسط -كما أطلق عليها عشاقها نسبة إلى ازدهارها في منتصف القرن الماضي- إلى هيروشيما وناجازاكي نسبة إلى الدمار الذي حل عليها في تلك الليلة العصيبة من جراء الانفجارات الضخمة غير المسبوقة التي شعر بها كل سكان بيروت.

وأظهرت مجموعة صور، التقطتها عدسات المصورين، كمّ الخراب والدمار الذي حل بالمدينة الفاتنة، وكأنما تعرضت لقصف جوي شديد للتو، أو أُلقي عليها قنبلة نووية؛ فالبيوت مهشمة، والمباني متداعية، والسيارات محترقة، والقتلى والجرحى يفترشون الطرقات، بينما خيوط الدخان تتصاعد من كل حدب وصوب في العاصمة اللبنانية الحزينة في مشهد سريالي مؤلم.

فعروس الشرق بدت وكأنما أصحبت أرملة في نهاية هذه الليلة العصيبة، وارتفعت الصلوات في المساجد والكنائس، وأكف الضراعة داعية الله أن يمر ذاك الليل الطويل المظلم بسلام؛ لعل يأتي الفجر حاملاً معه النور.

شهامة اللبنانيين

وبالرغم من بشاعة المشهد البيروتي إلا أن الصور الملتقطة أظهرت شهامة الرجال والنساء اللبنانيين الذين جابوا العاصمة ومنطقة المرفأ المنكوبة بحثًا عن مفقودين وجرحى لإسعافهم، وإنقاذ أرواحهم من لهيب النيران المشتعلة، في حين هرعت سيارات الإسعاف والدفاع المدني إلى موقع الحادث لإنقاذ ما يمكن إنقاذه؛ لتطغى تلك المشاهد التلقائية على كآبة المنظر.

فإحدى الصور تُظهر مجموعة من الرجال يحملون امرأة مصابة غائبة عن الوعي، فيما يبحث آخرون عن ناجين لإسعافهم في صورة أخرى، بينما يسير رجلان في صورتَيْن أخريَيْن في حالة يرثى لها، والدماء وآثار الركام تغطي وجهَيْهما وجسدَيْهما.

وخلّف الانفجار الذي طال مرفأ بيروت أضرارًا هائلة مسفرًا عن مقتل نحو 50 شخصًا، وسقوط أكثر من 3000 جريح. وانتشر الركام في كل حدب وصوب، ودُمرت مستودعات بالكامل، فيما أشارت المعلومات الأولية -بحسب وسائل إعلام- إلى أن الانفجار وقع في مخزن لسلاح حزب الله بمرفأ بيروت.