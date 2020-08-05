أخبار عاجلة

مستشفى "الحبيب" ينهي معاناة رضيع من عيب خلقي في القلب دون جراحة -
إنجاز أمني.. "شرطة أبو عريش" تطيح بـ"قتلة الإفريقي" على طريق العارضة -
الطائرة الرابعة وصلت بيروت.. إجمالي مساعدات السعودية 290 طناً عبر 4 طائرات -
لماذا يرفض ثلث الأمريكيين تعاطي لقاح كورونا حتى لو كان مجانًا؟ -
ظهور وجه ضاحك في سماء بريطانيا مع انطلاق المهرجان العالمي للمناطيد -
رئيس أرامكو: حققنا أرباحاً قوية رغم الظروف.. وعازمون على الخروج من الجائحة أكثر قوة -
حادث مأساوي.. قتل رضيعه بحركة سيارة "عادية جدًّا" -
تسريبات تكشف معلومات جديدة عن هاتف مايكروسوفت ذي "الشاشتين" -
رئاسة الحرمين: انتهاء أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرّفة -
3 أيام تفصل العالم عن أول لقاح معتمد لفيروس كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

5 مناطق في مرمى التنبيهات: أمطار رعدية ورياح وتدنٍّ في مدى الرؤية

Print
تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر حتى فجر الأربعاء

5 مناطق في مرمى التنبيهات: أمطار رعدية ورياح وتدنٍّ في مدى الرؤية

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة لمكة المكرمة والباحة ونجران وجازان، وتنبيهًا متقدمًا لمنطقة عسير، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة عسير أنها تشهد استمرار هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والبرك والحرجة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وظهران الجنوب ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ 04.00 من صباح الأربعاء.

ونبهت الأرصاد منطقة نجران باستمرار أمطار رعدية وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وشرورة وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 04.00 من صباح الأربعاء.

وتشهد منطقة جازان أيضًا استمرار أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة والحرث والدائر والدرب والريث والطوال والعارضة والعيدابي وبيش وجازان وصامطة وصبيا وضمد وفرسان وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 04.00 من صباح الأربعاء.

ونبّهت هيئة الأرصاد منطقة مكة المكرمة بأمطار رعدية، تشمل القنفذة والعرضيات، وتستمر حتى الساعة الـ 04.00 من صباح الأربعاء.

كما تشهد منطقة الباحة أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والحجرة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 04.00 من صباح الأربعاء.

5 مناطق في مرمى التنبيهات: أمطار رعدية ورياح وتدنٍّ في مدى الرؤية

5 مناطق في مرمى التنبيهات: أمطار رعدية ورياح وتدنٍّ في مدى الرؤية

5 مناطق في مرمى التنبيهات: أمطار رعدية ورياح وتدنٍّ في مدى الرؤية

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مستشفى "الحبيب" ينهي معاناة رضيع من عيب خلقي في القلب دون جراحة

مستشفى "الحبيب" ينهي معاناة رضيع من عيب خلقي في القلب دون جراحة

إنجاز أمني.. "شرطة أبو عريش" تطيح بـ"قتلة الإفريقي" على طريق العارضة

إنجاز أمني.. "شرطة أبو عريش" تطيح بـ"قتلة الإفريقي" على طريق العارضة

الطائرة الرابعة وصلت بيروت.. إجمالي مساعدات السعودية 290 طناً عبر 4 طائرات

الطائرة الرابعة وصلت بيروت.. إجمالي مساعدات السعودية 290 طناً عبر 4 طائرات

لماذا يرفض ثلث الأمريكيين تعاطي لقاح كورونا حتى لو كان مجانًا؟

لماذا يرفض ثلث الأمريكيين تعاطي لقاح كورونا حتى لو كان مجانًا؟

شبكة عيون الإخبارية