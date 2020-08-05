مقتل طفلين بانفجار عبوة ناسفة في تل أبيض شمال سوريا

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جي بي سي نيوز :- أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، مقتل طفلين جراء انفجار عبوة ناسفة، قالت إن تنظيم حزب العمال الكردستاني، زرعها في شمال شرق سوريا.

وقالت الوزارة في بيان، إن "التنظيم الإرهابي زرع العبوة الناسفة، في إحدى الطرقات بين مدينة تل أبيض وريفها".

ولفتت إلى أن التنظيم، يواصل شن هجمات من نقاط تمركزه في مدينتي "عين عيسى" و"تل تمر"، على مدينتي "رأس العين" و"تل أبيض"، المحررتين ضمن عملية "نبع السلام".

وكانت المدينة شهدت تفجيرا في السابع من الشهر الماضي، قتل فيه ستة مدنيين، بينهم ثلاثة أطفال.

وجرى التفجير بواسطة سيارة مفخخة، وأسفر عن مقتل ستة مدنيين ضمنهم ثلاثة أطفال وإصابة سبعة آخرين.

عربي 21