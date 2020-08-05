لجنة المنشطات: النصر أول نادٍ يطلب إجراء فحص .. اللاعب مسؤول عن كل ما يتناوله

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المطالبة بفحص اللاعبين في ديربي العاصمة

أكد الرئيس التنفيذي للجنة الرقابة على المنشطات عبد العزيز المسعد، أن نادي النصر هو أول نادٍ يطلب من اللجنة إجراء فحص معين.

وقال المسعد في تصريحاته عبر القنوات السعودية الرياضية وصلنا خطابًا من نادي النصر بطلب إجراء فحص للاعبين في مباراة النصر والهلال، وفي إجراء مثل هذا يجب على أي نادٍ تقديم أدلة معينة بضرورة إجراء الفحص.

وتابع خطاب نادي النصر تنقصه الأدلة حتى يتم التعامل معه، حيث يجب أن يكون فيه أدلة بأسماء محددة حتى يتم التعامل معه ولا يحق لأي نادٍ مطالبة اللجنة بفحص معين من دون دليل.

وأضاف طلب الفحص من أي نادٍ يجب أن يكون له مسبباته وإثباتاته وأدلة، ولجنة المنشطات هي لجنة مستقلة لا تتبع لأي اتحاد، ويحق لأي جهة مخاطبتها بأدلة وأسماء معينة.

وأوضح أن اللاعب مسؤول عن كل شيء يتناوله من طعام وشراب وأدوية، كل الأدلة والبراهين يجب مراجعتها بشكل كامل، وتطبيق عدد من المعايير قبل النظر في طلب إجراء الفحوص.



وكانت إدارة النصر قد خاطبت الاتحاد السعودي، خلال الساعات القليلة الماضية، بشأن إخضاع لاعبي النصر والهلال، لاختبار الكشف عن المنشطات، قبل ديربي الرياض، المقرر إقامته اليوم الأربعاء، على ملعب الملك فهد الدولي.