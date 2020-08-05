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بالصور وللوقاية من "كورونا".. "أرفى" توزع 500 كمامة لعمال النظافة في الشرقية

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"الزهراني": على مدار يومين وضمن سلسلة من المبادرات الإنسانية للجمعية

بالصور وللوقاية من

على مدى يومين وزعت جمعية أرفى للتصلب المتعدد بالمنطقة الشرقية نحو ٥٠٠ كمامة قماشية متعددة الاستعمال وعالية الجودة حسب التدابير التي وجهت بها وزارة الصحة، تم توزيعها على عمال النظافة في عددٍ من المواقع والمرافق في حاضرة الدمام، فيما منحت الجمعية عددًا من الأطفال المتطوعين المشاركة في عملية التوزيع والتي جاءت بتنظيم من رئيسة مجلس إدارة جمعية أرفى فاطمة الزهراني ومسؤولة الموارد البشرية وإدارة المستفيدين نوال العتيبي وعضو الجمعية العمومية مريم العامري والمتطوع ماجد العتيبي والمتطوع رائد الشمراني.

وأوضحت رئيسة مجلس إدارة جمعية أرفى بالمنطقة الشرقية فاطمة الزهراني، أن الجمعية ومنسوبيها يسعون دومًا للمشاركة في خدمة الوطن والمواطنين ولاسيما في جائحة كورونا، مشيرة إلى أن جمعية أرفى نفذت عديد البرامج التي تُسهم في زيادة الوعي بكيفية التعايش مع الجائحة، إضافة إلى البرامج الترفيهية بهدف استغلال المواهب وخصوصًا المصابين لشغل وقت فراغهم.

وأضافت أن مبادرتنا كانت تستهدف العمالة في المنطقة لتخفيف العبء عليهم وتقديم كمامات قماشية ذات جودة عالية حسب المواصفات التي نصتها وزارة الصحة، واحتساب أجرها للمصابين وذويهم ومنسوبي الجمعية من عاملين وأعضاء ومتطوعين، وبيّنت الزهراني أن المبادرة تهدف إلى توعية العمال بأهمية لبس الكمامة خلال الجائحة وتفعيل العمل التطوعي وإشراك المتطوعين الأطفال فيها حيث شارك مع الفريق الطفل المتطوع ماجد ويبلغ من العمر ١٠ سنين والمتطوع رائد الشمراني الذي لم يتجاوز عمره ١٦ عامًا.

وتواصل الجمعية تقديم المبادرات التي من شانها خدمة المجتمع ومنسوبي الجمعية على وجه الخصوص في مختلف المجالات الحياتية، إضافة إلى برامج التثقيف والتوعية والإرشاد النفسي والإجتماعي والمساندة والتدريب والتأهيل.

بالصور وللوقاية من

بالصور وللوقاية من

الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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