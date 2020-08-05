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تضرُّر إحدى السفن التابعة لقوات "يونيفيل" الدولية بسبب انفجار مرفأ بيروت

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تضرُّر إحدى السفن التابعة لقوات "يونيفيل" الدولية بسبب انفجار مرفأ بيروت تضرُّر إحدى السفن التابعة لقوات "يونيفيل" الدولية بسبب انفجار مرفأ بيروت
نتج من ذلك إصابة عدد من أفراد قوات حفظ السلام.. وبينهم إصابات خطيرة

تضرُّر إحدى السفن التابعة لقوات

تضرَّرت إحدى السفن التابعة لقوات (يونيفيل) البحرية الدولية العاملة في الجنوب اللبناني التي كانت راسية في مرفأ بيروت خلال تعرُّضه للانفجار الهائل؛ ما أدى إلى إصابة عدد من أفراد قوات حفظ السلام التابعة للبحرية، بعضهم إصاباتهم خطيرة.

وفي التفاصيل، أشار الناطق الرسمي باسم القوات الدولية العاملة في الجنوب اللبناني أندريا تيننتي في بيان إلى أن القوات قامت بنقل المصابين من القوات إلى أقرب المستشفيات لتلقي العلاج الطبي. كما تقوم حاليًا بتقييم الوضع، بما في ذلك حجم الأثر على أفراد القوة.

وأكد رئيس بعثة (يونيفيل) ستيفانو ديل كول وقوف البعثة الدولية مع حكومة وشعب لبنان خلال هذه الفترة العصيبة، واستعدادها لتقديم المساعدة والدعم.انفجار بيروت

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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