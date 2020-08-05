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اليونيفيل: إصابة عدد من جنودنا جروح بعضهم خطيرة وتضرر سفينة لنا بانفجار بيروت

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اليونيفيل: إصابة عدد من جنودنا جروح بعضهم خطيرة وتضرر سفينة لنا بانفجار بيروت اليونيفيل: إصابة عدد من جنودنا جروح بعضهم خطيرة وتضرر سفينة لنا بانفجار بيروت

جي بي سي نيوز :- نقلت قناة CNN عن بيان لقوات الأمم المتحدة العاملة في لبنان، إصابة عدد من جنودها جروح بعضهم خطيرة، وتضرر سفينة للقوات الأممية جراء انفجار مرفأ بيروت عصر اليوم.

وهز انفجار مرفأ بيروت وصل صداه إلى أنحاء العاصمة اللبنانية حيث تهشمت واجهات المباني وانهارت شرفاتها.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن "حريقا كبيرا اندلع في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي".

من جهته، قال المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم إن "الكلام عن مفرقعات مثير للسخرية"، مؤكدا أنه لن يستبق التحقيقات.

وأضاف: "يبدو أن الانفجار وقع في مخزن لمواد شديدة الانفجار مصادرة من سنوات".

المصدر: CNN

جي بي سي نيوز

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