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"المصارير" يشكرون وزير الداخلية على تعزيته في فقيدهم

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"المصارير" يشكرون وزير الداخلية على تعزيته في فقيدهم "المصارير" يشكرون وزير الداخلية على تعزيته في فقيدهم
توفي في حادث مروري أثناء عودته بعد مهمة بالحج

رفع ذوو رجل الأمن مناحي بن زامل بن عبدالله المصارير شكرهم لوزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، لتقديمه واجب العزاء في فقيدهم الذي توفي في حادث مروري أثناء عودته بعد مهمة بالحج مثمنين في الوقت نفسه للواء منصور بن عبدالله الشدي مدير الإدارة العامة للمجاهدين الذي نقل تعازي وزير الداخلية ولكل من واساهم في فقيدهم سواء بالاتصال الهاتفي أو الحضور.

وقالوا لـ "سبق": هذه التعزية والمواساة الصادقة من وزير الداخلية خففت عنا الكثير من مصابنا الجلل وآلامنا المصاحبة للفقيد، وعكست لنا تواضع قيادتنا وحرصهم الدائم على التواصل مع المواطنين، مما كان له الأثر البالغ في نفوسنا.

وكان حادث مروري وقع لرجل الأمن "مناحي المصارير" بعد قدومه من مهمة الحج وقبل دخوله مركز الحيانية؛ ما تسبب في وفاته فيما أدى مدير المهمات ومساعد المدير العام للمجاهدين اللواء خالد عبدالله الحسيني الصلاة على الفقيد وحضور دفنه، في مقبرة الحيانية يرافقه عدد من زملائه مقدمًا واجب العزاء لأسرة المتوفى.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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