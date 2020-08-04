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أردوغان: سنقف دائما إلى جانب أشقائنا اللبنانيين

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أردوغان: سنقف دائما إلى جانب أشقائنا اللبنانيين أردوغان: سنقف دائما إلى جانب أشقائنا اللبنانيين

جي بي سي نيوز :- أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن تعازيه للبنان بضحايا انفجار مرفأ بيروت، مؤكدا أن تركيا ستقف دائما إلى جانب اللبنانيين.

وكتب أردوغان على "تويتر" اليوم الثلاثاء: "أقدم التعازي إلى أقارب وذوي ضحايا انفجار مرفأ بيروت وأسأل الله تعالى أن يلهمهم الصبر والسلوان، كما أتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

وأضاف: "نحن في تركيا سنقف دائما إلى جانب لبنان وأشقائنا اللبنانيين".

وفي وقت سابق أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالين ووزير الخارجية مولود تشاويش أوغلو قد أكدا استعداد تركيا لمساعدة لبنان بعد الانفجار.

وجدير بالذكر أن الانفجار في مرفأ بيروت أسفر عن مقتل عشرات الأشخاص وإصابة أكثر من 3 آلاف آخرين.

المصدر: الأناضول

جي بي سي نيوز

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