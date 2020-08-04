الخارجية تؤكد متابعتها لأوضاع الاردنيين في لبنان عقب انفجار بيروت

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جى بي سي نيوز :- أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين انها تتابع اوضاع الاردنيين في لبنان عقب الانفجار الذي وقع في بيروت اليوم الثلاثاء.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة ضيف الله الفايز لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان السفارة الاردنية في بيروت على تواصل مستمر مع ابناء الجالية الاردنية هناك ولم ترد حتى الان اية معلومات عن اصابة اي اردني، مشيرا الى ان عدد الجالية الاردنية قليل الآن بعد ان تم اجلاء غالبيتهم بسبب فيروس كورونا وإغلاق الحدود.

وقال، انه لم ترد عبر الخط الساخن التابع للسفارة اية معلومات حول اصابة اردنيين نتيجة الانفجار الهائل.