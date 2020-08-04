الحريري: الإعصار الذي أصاب بيروت يدمي القلوب والكل مدعو لنجدتها والتضامن مع أهلها

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جى بي سي نيوز :- قال رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري في أول تصريح بعد الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، إن الإعصار الذي أصاب بيروت يدمي القلوب والكل مدعو لنجدتها والتضامن مع أهلها.

وكتب عبر "تويتر": "بيروت تستغيث والاعصار الذي أصابها يدمي القلوب. الكلّ مدعو الى نجدتها والتضامن مع اهلنا في كل الاحياء التي تضررت. حجم الخسائر اكبر من ان يوصف، والخسارة الاكبر سقوط عشرات القتلى والجرحى. نسأل الله ان يحمي عاصمتنا وشعبنا من كل مكروه".

وأفاد مراسلنا نقلا عن مصادر طبية لبنانية، بأن هناك أكثر من 700 جريح حتى الآن جراء الانفجار.

ونقلت "رويترز" عن شهود عيان ومصادر أمنية أن الانفجار أدى لمقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة المئات وهز أنحاء العاصمة اللبنانية حيث تهشمت واجهات المباني وانهارت شرفاتها.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن "حريقا كبيرا اندلع في العنبر رقم 12 بالقرب من إهراءات القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي".

من جهته، قال المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم إن "الكلام عن مفرقعات مثير للسخرية"، مؤكدا أنه لن يستبق التحقيقات.

وأضاف: "يبدو أن الانفجار وقع في مخزن لمواد شديدة الانفجار مصادرة من سنوات".

المصدر: RT