ردود أفعال دولية وإقليمية واسعة النطاق على انفجار بيروت

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جي بي سي نيوز :- قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن الوزارة تتابع عن كثب التقارير عن انفجار في بيروت ومستعدة لتقديم "كل المساعدة الممكنة"، وذلك بعد انفجار هائل هز العاصمة اللبنانية، اليوم، الثلاثاء وأودى بحياة عشرة أشخاص على الأقل وأصاب المئات.

وذكر أن الوزارة ليست لديها معلومات عن سبب الانفجار، وأضاف أنها تتعاون مع السلطات المحلية لمعرفة ما إذا كان هناك أميركيون ضمن المصابين.

وأفادت مسؤولة في البيت الأبيض أن "الرئيس الأميركي دونالد ترمب على اطلاع، ونصلي لشعب لبنان، ونراقب الأمور عن كثب".

وأعلن حاكم دبي محمد بن راشد أنه يقدم التعازي للشعب اللبناني على ضحايا انفجار بيروت.

وصرح وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب عن استعداد بلاده لتقديم المساعدة للبنان.

وأعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن "خالص التعازي و المواساة لأشقائنا في لبنان جراء الانفجار الأليم ببيروت".

وأكدت الخارجية المصرية أنها تشعر بقلق بالغ جراء انفجار بيروت.

وأبدت فرنسا الاستعداد لتقديم أي مساعدة للسلطات اللبنانية.

و أفادت قطر أن أمير البلاد "أجرى اتصالا مع الرئيس اللبناني وأمر بإرسال مستشفيات ميدانية في أعقاب انفجار بيروت".

ومن الأردن، أعلن وزير الخارجية أيمن الصفدي، عبر حسابه على تويتر، أنه "بتوجيه من الملك عبد الله الثاني، اتصل بنظيره اللبناني شربل وهبة، ناقلا تعازي المملكة بضحايا الانفجار المأساوي في مرفأ بيروت".

وأكد الصفدي "وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء واستعداده تقديم أي مساعدة يحتاجونها".

ودعا شيخ الأزهر أحمد الطيب، في تغريدة، بأن يرزق الله ولاة أمر لبنان "البصيرة ويوفقهم للخروج من أزماته والعبور به إلى بر الأمان"، مضيفا: "قلوبنا مع لبنان، هذا البلد العزيز على كل عربي".

ومن العراق، قال رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، عبر حسابه على تويتر: "نتابع بقلق بالغ تداعيات الانفجارات التي هزت العاصمة اللبنانية بيروت، وإذ نتقدم بأحر التعازي والمواساة، فإننا نطالب المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب لبنان ومساندته في محنته".

و أعرب فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي، في تغريدة على تويتر، عن استعداد أنقرة لتقديم المساعدة إلى لبنان في أي وقت.

وترحّم أوقطاي على أرواح الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للجرحى.

بدوره، أعرب وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، في تغريدة عبر تويتر، عن تعازيه للشعب اللبناني.

وأضاف: "أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد برحمته من فقد حياته جراء الانفجار في مرفأ بيروت، وأتقدم بالتعازي للشعب اللبناني الصديق والشقيق، وأملنا ألا يزيد عدد الضحايا".

كما أبدى تشاووش أوغلو، استعداد تركيا لتقديم أي نوع من الدعم يحتاج إليه اللبنانيون.

وكالات