الأردن : 6 اصابات بفيروس كورونا غير محلية

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جى بي سي نيوز : - سُجِّلت الثلاثاء، 6 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، جميعها غير محليّة، وفق موجز إعلامي صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن.

وبحسب الموجر كانت الاصابات على النحو الآتي:

- (3) حالات لقادمين من الخارج ممّن يقيمون في فنادق الحجر. (2 من السعوديّة، و1 من العراق).

- (3) حالات لسائقي شاحنات أردنيين، قادمين عبر حدود العمري.

وارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (1224) حالة، بحسب الموجز.

كما سُجِّلت (24) حالة شفاء الثلاثاء، منها (18) في مستشفى الأمير حمزة، و(6) في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت.

وقامت وزارة الصحة بإجراء (4781) فحوصات مخبريّة، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (616656) فحصاً.

وأكدت وزارة الصحة أنه تقرّر إرجاء تسيير الرحلات الجويّة المنتظمة، من وإلى الوجهات والدول الخضراء، بناء على توصية اللجنة الوطنيّة للأوبئة، وذلك في ظلّ عدم استقرار الحالة الوبائيّة عالميّاً، والتسارع الكبير في أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وبينت أن المطارات الأردنيّة ستبقى مفتوحة لاستقبال المواطنين، ومغادرة الأردنيين وغير الأردنيين، وستتمّ زيادة عدد رحلات عودة الأردنيين من الخارج من مختلف الوجهات.

وأوضحت أنه بالنسبة للأردنيين العائدين من الدول والوجهات الخضراء، سيخضعون بحسب قرار وزارة الصحّة، لحجر مؤسّسي لمدة أسبوع، بعد إجراء فحص PCR يؤكّد عدم إصابتهم عند الوصول إلى المملكة.