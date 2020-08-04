"تنمية البديع" بالأفلاج تكرم سبعينية اختتمت حفظ القرآن بعد 25 عامًا من الإصرار

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قدمت لها طقما ذهبيا ودرع اللجنة وهدايا نقدية بلغت 13 ألف ريال

قدّمت لجنة تنمية البديع بالأفلاج، اليوم الثلاثاء، طقمًا ذهبيًا تكريمًا لـ "سبعينية" اختتمت قبل أيام حفظ القرآن كاملاً بعد 25 عامًا من العزيمة والإصرار.

وتفصيلاً، قامت لجنة تنمية البديع ممثلة في مركز تنمية المرأة الاجتماعي اليوم الثلاثاء بزيارة لحافظة القرآن فاطمة بنت مرزوق المجادعة وقدمت لها طقم ذهب ودرع اللجنة وجهاز استماع القرآن لأئمة الحرمين ومجموعة من القراء.

وأكدت المشرفة على البرامج النسائية بلجنة البديع موضي بنت راشد آل تميم التي قدمت لها الهدايا فخر اللجنة بهذا الإنجاز الذي ينم عن العزيمة في طلب العلم ومثال يُحتذى به في الإصرار الذي توج بعد مشوار 25 عامًا بحفظ القرآن الكريم .

وكانت "سبق" قد انفردت باحتفال ذوي سيدة تبلغ من العمر 68 عامًا بالبديع في محافظة الأفلاج بحفظها القرآن كاملاً بعد أن دفعتها عزيمتها لحفظ كتاب الله والالتحاق بدار ميمونة بالبديع التابعة لجمعية تحفيظ القرآن بالأفلاج على الرغم من أنها لا تقرأ ولا تكتب وبدأت تحفظ بالتلقين وسماع أصوات القراء حتى حفظت القرآن كاملاً بعد مشوار 25 عامًا في حفظه، ليتفاعل مع ذلك الخبر العديد من الجمعيات والمحال التجارية وقدمت لها هدايا نقدية بلغت 13 ألفًا بالإضافة إلى طقم الذهب والهدايا العينية .