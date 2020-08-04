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بهدفين في مرمى التعاون.. الفيصلي يقتحم مربع الكبار

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بهدفين في مرمى التعاون.. الفيصلي يقتحم مربع الكبار بهدفين في مرمى التعاون.. الفيصلي يقتحم مربع الكبار

بهدفين في مرمى التعاون.. الفيصلي يقتحم مربع الكبار

كسب الفريق الكروي الأول بنادي الفيصلي نظيره التعاون 2/1، إذ وسع الفارق النقطي معه إلى 5 نقاط، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية، في استئناف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (الجولة 23).
بهذه النتيحة رفع الفيصلي رصيده إلى 38 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد التعاون عند 32 نقطة، هبط خلالها إلى المركز الثامن.
وافتتح أحمد أشرف أهداف اللقاء بعد مرور 9 دقائق فقط من البداية، فيما نجح سيدريك أميسي لاعب التعاون من إدراك التعادل في الدقيقة 64.
وتمكن البرازيلي جيليرمي من تسجيل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 70.

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الفيصلي التعاون الدوري السعودي للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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