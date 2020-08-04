معلومات أولية: الانفجار وقع بمخزن لسلاح حزب الله بمرفأ بيروت

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مدير الأمن العام اللبناني: ما حدث ناجم عن مواد "مصادرة وشديدة الانفجار"

أشارت معلومات أولية لقناتَي "العربية" و"الحدث" إلى أن الانفجار الذي هز بيروت الثلاثاء وقع في مخزن لسلاح حزب الله بمرفأ بيروت.

من جهته، رجّح المدير العام للأمن العام اللبناني عباس إبراهيم أن يكون الانفجار الضخم ناجمًا عن مواد "مصادرة وشديدة الانفجار".

وقال إبراهيم للصحفيين خلال تفقُّده المكان: "يبدو أن هناك مخزنًا لمواد مصادرة منذ سنوات، وهي شديدة الانفجار". مشددًا على ضرورة انتظار نتيجة التحقيقات.

ووقع الانفجار عند الساعة السادسة بعد العصر، وهز العاصمة بالكامل، وطالت أضراره أحياءها كافة؛ إذ تساقط الزجاج في عدد كبير من المباني والمحال والسيارات.

وأفاد أشخاص في جزيرة قبرص المواجهة للبنان بسماع صوت الانفجار أيضًا.

من جهته، قال وزير الداخلية اللبناني في بيان صدر عن مكتبه إنه يجب انتظار التحقيقات لتحديد سبب الانفجار، لكنه أضاف بأن المعلومات الأولية تشير إلى أن مواد شديدة الانفجار قد انفجرت.

من جانبه، قال المدير العام للجمارك اللبنانية إن المادة شديدة التفجر هي "النترات"، مشيرًا إلى انفجار أطنان منها.

وتحدثت الوكالة الوطنية للإعلام عن سقوط عدد من القتلى والجرحى من جراء الانفجار، بينما لا تزال فرق الإسعاف تقصد مكان وقوعه، فيما تعمل فرق الإطفاء على إخماد الحريق المتواصل في المرفأ.

وأفاد رئيس الصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة بـ"مئات الجرحى"، وقال: "هناك أيضًا ضحايا".

وخلف الانفجار أضرارًا هائلة، طالت مرفأ بيروت، وتحطمت شبابيك أحد المباني الرئيسية، وطارت منها الملفات إلى الخارج، وانتشر الركام في كل حدب وصوب، ودُمرت مستودعات بالكامل.

وقال أحد موظفي الجمارك: "دُمرت أربعة إلى خمسة عنابر على الأقل بكامل ما تحويه من بضائع".

انفجار بيروت