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محافظ بيروت باكيا: ما حدث أشبه بهيروشيما وناغازاكي ..

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محافظ بيروت باكيا: ما حدث أشبه بهيروشيما وناغازاكي .. بالفيديو محافظ بيروت باكيا: ما حدث أشبه بهيروشيما وناغازاكي ..

جي بي سي نيوز :- ذرف محافظ بيروت، مروان عبود، الدموع وهو يتحدث عن الانفجار الضخم اللذي هز العاصمة اللبنانية، مساء الثلاثاء.

وقال عبود، في تصريح خاص لـ"سكاي نيوز عربية"، إن 10 عناصر من رجال الإطفاء اختفوا ولا معلومات عنهم حتى اللحظة.

وأضاف "كان هناك حريق في البداية، بعد ذلك وقع الانفجار الذي لا نعرف أسبابه"، مشيرا إلى أن الانفجار "يشبه ما حصل في اليابان، بهيروشيما وناغازاكي".

وتابع "ما شفت بحياتي دمار بهذا الكبر.. هذه نكبة وطنية هذه مصيبة على لبنان".

وخلال قوله "ما يحصل للشعب اللبناني كثير"، أذرف مروان عبود الدموع على المباشر، في مشهد مؤثر.

وختم حديثه بالقول "أناشد الشعب اللبناني بالتماسك.. نحن أقوياء وسنظل أقوياء".

وخلف الانفجار عشرات الجرحى، فيما قالت مراسلتنا إن المعلومات متضاربة بشأن الحادث، لكن بعض التقديرات تشير إلى أن الواقعة ناجمة عن انفجار مفرقعات في مرفأ بيروت.

وأضافت أن معلومات أولية تحدثت عن الانفجار ناجم عن مادة "تي. أن تي" شديدة الانفجار.

وكان المرفأ مقفلا خلال الأيام الخمسة الماضية بسبب فيروس كوورنا، واليوم فقط عاد إلى العمل.

ويأتي الانفجار قبل ثلاثة أيام من صدور المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري.

سكاي نيوز 

 

جي بي سي نيوز

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