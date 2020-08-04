المركز الأوروبي المتوسطى للزلازل: انفجار بيروت شعر به سكان قبرص

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جي بي سي نيوز :- أفادت قناة سى إن إن، أن المركز الأوروبى المتوسطى للزلازل، أكد بأن انفجار بيروت شعر به سكان قبرص الواقعة على بعد 240 كيلومترا.

وأعلنت المستشفيات اللبنانية، حالة الطوارئ القصوى منذ قليل، بعد الانفجار الذى شهدته منطقة الميناء البحرى فى العاصمة اللبنانية بيروت.

واستقبلت المستشفيات عدد كبير من المصابين الذين تعرضوا لإصابات بالغة إثر الانفجار، مما استدعى رفع حالة الطوارئ واستدعاء جميع الأطباء.

وظهر عدد كبير من المصابين أثناء دخولهم للمستشفيات لتلقى العلاج من الإصابات، فى صور متداولة عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة لتظهر مدى الفوضى التى تشهدها المنطقة.

وكالات