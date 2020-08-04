أبها يقلب الطاولة في وجه الاتحاد.. ويضاعف الجراح من جديد

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أعاده لدوامة حسابات الهبوط

نجح الفريق الكروي الأول بنادي أبها بتحقيق فوز ثمين على ضيفه الاتحاد الذي تعقدت أوضاعه في منطقة صراع الهبوط بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة في أبها لحساب الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين "عيدنا عيدين".

بهذه النتيجة صعد أبها للمركز السادس مؤقتاً برصيده إلى 33 نقطة بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 23 نقطة بالمركز الثالث عشر.

لم يتأخر الهدف كثيراً بعد ذلك سوى خمس دقائق حينما نفذ لاعبو الاتحاد جملة تكتيكية مميزة قادها عبدالرحمن العبود من منتصف الملعب قبل أن يمرر كرة بينية ذكية فشل المدافع كريم عواضي في إبعادها لتصل إلى النجم البرازيلي رومارينيو الذي وضعته في مواجهة المرمى لم يتوان بإيداعها الشباك مسجلاً هدفه رقم 12 في الدوري هذا الموسم.

بدا واضحاً بعد هدفه الأول أن الضيف يريد إنهاء المباراة في الشوط الأول من خلال سيطرته المستمرة على الكرة ومحاولته التي ارتطمت بدفاع منظم وحارس يقظ لتبقى النتيجة على حالها حتى نهاية الشوط.

استهل فريق أبها الشوط الثاني ببداية قوية حيث نجح أصحاب الضيافة بإدراك التعادل عن طريق مهدي تهرات مستغلاً العرضية المثالية من سعد بقير ليضع الكرة رأسية جميلة داخل شباك غروهي الذي وقف عاجزاً عن التصدي لها وذلك في الدقيقة 49.

شهدت الدقيقة 59 الظهور الأول للاعب فهد المولد بعد غياب دام أكثر من عام نتيجة إيقافه بسبب المنشطات.

أثمرت أفضلية فريق أبها هدفاً ثانياً بعد أن احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لمصلحة أصحاب الأرض في الدقيقة 85 إثر عرقلة فراس شواط داخل منطقة العمليات تكفل عمار النجار بتسديدها بين الخشبات الثلاثة معلنة عن هدف التقدم والنقاط الثلاث.

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