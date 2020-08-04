مسؤول إسرائيلي: لا علاقة لإسرائيل بانفجار بيروت

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جي بي سي نيوز :- نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول إسرائيلي نفيه وجود أي علاقة لإسرائيل بالانفجار الضخم الذي هزّ مرفأ بيروت اليوم.

وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن "إسرائيل ليست لها أي علاقة بالحادث".

من جهته، قال وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكينازي في حديث للقناة الـ 12 للتلفزيون الإسرائيلي إن الانفجار من المرجح أن يكون ناجما عن حريق في المرفأ.

يذكر أن انفجارا ضخما هز مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الثلاثاء، وقالت مصادر لـ "رويترز" إن الانفجار أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص. كما أكد مسؤولون لبنانيون سقوط أعداد كبيرة من الجرحى.

ولم يتم تحديد سبب الانفجار بشكل نهائي. ويعتقد أنه وقع في المستدوعات الموجودة بالمرفأ.

المصدر: رويترز