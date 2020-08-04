"مرور عسير" يتعامل مع انهيارات عقبة شعار بلا حوادث وبدون إغلاق

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دعا مرتادي الطرق إلى توخي الحذر في ظل التقلبات الجوية الماطرة

أكدت إدارة مرور عسير عدم إغلاق عقبة شعار شمال عسير رغم الانهيارات التي شهدتها العقبة عند الساعة الثالثة عصرًا من جراء الأمطار الغزيرة.

وتفصيلاً، قالت إدارة المرور إنه تم التعامل مع الموقف، والسماح للسيارات الصغيرة بالعبور وسط وجود أمني لرجال المرور الذين عملوا على تنظيم حركة السير في الوقت الذي تم فيه منع نزول أو طلوع الشاحنات إلى حين انتهاء إزالة المخلفات والانهيارات.

ودعت الإدارة جميع مرتادي الطرق في منطقة عسير إلى توخي الحذر، وأخذ الحيطة في ظل الحالة الجوية الماطرة.

وكشفت مصادر "سبق" عن عدم تسجيل حوادث أو إصابات تُذكر من جراء تلك الانهيارات التي شهدتها عقبة شعار -ولله الحمد-.