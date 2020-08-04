أخبار عاجلة

الري: تنسيق مع البنوك الوطنية والموردين والمزارعين لتوفير مكونات مشروع الري الحديث -
إلى الركود الثاني والصدمات.. "النقد الدولي" يصف "تركيا غير المحصنة"! -
دعماً للخطط الاحترازية.. "السديس" يوجه بتطوير منظومة العمل عن بُعد -
عدو البشرية.. الإصابات تتجاوز 18.82 مليون والوفيات تتخطى 706 آلاف -
تَبَاين في أسعار النفط.. ومزيج برنت يرتفع إلى 45.37 دولارًا -
القيادة تهنئ رئيس جمهورية كوت ديفوار بذكرى استقلال بلاده -
بيروت 2020 – تكساس 1947.. كارثتان يفصل بينهما أكثر من 7 عقود والمتهم واحد -
وزير الدفاع الأمريكي: كثيرون يعتقدون أن انفجار بيروت كان حادثا -
القيادة تهنئ رئيس جمهورية كوت ديفوار بذكرى استقلال بلاده -
بيروت 2020 – تكساس 1947.. كارثتان يفصل بينهما أكثر من 7 عقود والمتهم واحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

جنبلاط ونجله يزوران سعد الحريري للاطمئنان عليه

Print
جنبلاط ونجله يزوران سعد الحريري للاطمئنان عليه جنبلاط ونجله يزوران سعد الحريري للاطمئنان عليه

جي بي سي نيوز :- زار رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط ونجله تيمور الثلاثاء، رئيس حزب "تيار المستقبل" سعد الحريري عقب وقوع انفجار ضخم هز العاصمة اللبنانية بيروت.

ونشر الحريري تغريدة على "تويتر" كتب فيها: "زار رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط الرئيس سعد الحريري، في بيت الوسط، يرافقه رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط، وذلك للاطمئنان على الرئيس الحريري بعد الحادث الأمني الذي استهدف مرفأ بيروت مساء اليوم".

ووقع انفجار ضخم في مرفأ بيروت وسط العاصمة اللبنانية، نتج عنه إصابات وأضرار مادية كبيرة، وقالت وسائل إعلام لبنانية إن "المعلومات الأولية تشير إلى أنه ناجم عن مفرقعات نارية".

وذكرت وسائل الإعلام، أن "انفجارا كبيرا وقع عند مدخل بيت الوسط في بيروت، وهو مقر إقامة رئيس حكومة لبنان السابق سعد الحريري، وسمعت أصداؤه في أرجاء العاصمة بيروت".

وأفادت قناة "LBCI"، بأن "الحريري بخير ويتابع اتصالاته".

المصدر: RT + وسائل إعلام لبنانية

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
وزير الدفاع الأمريكي: كثيرون يعتقدون أن انفجار بيروت كان حادثا

وزير الدفاع الأمريكي: كثيرون يعتقدون أن انفجار بيروت كان حادثا

ترمب: انفجار لبنان ربما يكون حدث بفعل متفجرات أو هجوم

ترمب: انفجار لبنان ربما يكون حدث بفعل متفجرات أو هجوم

مسؤول بالبيت الأبيض: أمريكا لم تستبعد تماما أن يكون انفجار بيروت نتيجة هجوم

مسؤول بالبيت الأبيض: أمريكا لم تستبعد تماما أن يكون انفجار بيروت نتيجة هجوم

البنك الدولي مستعد لتقييم "سريع" لأضرار انفجار بيروت

البنك الدولي مستعد لتقييم "سريع" لأضرار انفجار بيروت

شبكة عيون الإخبارية