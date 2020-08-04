أخبار عاجلة

الري: تنسيق مع البنوك الوطنية والموردين والمزارعين لتوفير مكونات مشروع الري الحديث -
إلى الركود الثاني والصدمات.. "النقد الدولي" يصف "تركيا غير المحصنة"! -
دعماً للخطط الاحترازية.. "السديس" يوجه بتطوير منظومة العمل عن بُعد -
عدو البشرية.. الإصابات تتجاوز 18.82 مليون والوفيات تتخطى 706 آلاف -
تَبَاين في أسعار النفط.. ومزيج برنت يرتفع إلى 45.37 دولارًا -
القيادة تهنئ رئيس جمهورية كوت ديفوار بذكرى استقلال بلاده -
بيروت 2020 – تكساس 1947.. كارثتان يفصل بينهما أكثر من 7 عقود والمتهم واحد -
وزير الدفاع الأمريكي: كثيرون يعتقدون أن انفجار بيروت كان حادثا -
القيادة تهنئ رئيس جمهورية كوت ديفوار بذكرى استقلال بلاده -
بيروت 2020 – تكساس 1947.. كارثتان يفصل بينهما أكثر من 7 عقود والمتهم واحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"مرور عسير" يتعامل مع انهيارات عقبة شعار بلا وبدون إغلاق

Print
دعا مرتادي الطرق إلى توخي الحذر في ظل التقلبات الجوية الماطرة

أكدت إدارة مرور عسير عدم إغلاق عقبة شعار شمال عسير رغم الانهيارات التي شهدتها العقبة عند الساعة الثالثة عصرًا من جراء الأمطار الغزيرة.

وتفصيلاً، قالت إدارة المرور إنه تم التعامل مع الموقف، والسماح للسيارات الصغيرة بالعبور وسط وجود أمني لرجال المرور الذين عملوا على تنظيم حركة السير في الوقت الذي تم فيه منع نزول أو طلوع الشاحنات إلى حين انتهاء إزالة المخلفات والانهيارات.

ودعت الإدارة جميع مرتادي الطرق في منطقة عسير إلى توخي الحذر، وأخذ الحيطة في ظل الحالة الجوية الماطرة.

وكشفت مصادر "سبق" عن عدم تسجيل أو إصابات تُذكر من جراء تلك الانهيارات التي شهدتها عقبة شعار -ولله الحمد-.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"مرور عسير" يتعامل مع انهيارات عقبة شعار بلا حوادث وبدون إغلاق

"مرور عسير" يتعامل مع انهيارات عقبة شعار بلا حوادث وبدون إغلاق

"مرور عسير" يتعامل مع انهيارات عقبة شعار بلا حوادث وبدون إغلاق

"مرور عسير" يتعامل مع انهيارات عقبة شعار بلا حوادث وبدون إغلاق

شبكة عيون الإخبارية