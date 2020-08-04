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"السهلي" يتفقَّد آثار الأمطار على قرى السهي بـ"صامطة جازان"

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وقف على المواقع الحرجة والمتضررة وتعهَّد بإيجاد حلول عاجلة

تفقَّد عبدالله بن أحمد السهلي، رئيس مركز السهي، بتكليف من محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة، آثار الحالة المطرية التي تعرضت لها قرى مركز السهي اليوم الثلاثاء، في وجود رئيس البلدية إبراهيم الزيلعي.

ووجّه "السهلي" بتسخير الإمكانات البشرية والآلية كافة لخدمة المواطنين والمقيمين للمحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات.

وشدَّد "السهلي" على متابعة جميع المواقع الحرجة والمتضررة أثناء هطول الأمطار؛ كي يتم العمل على إيجاد الحلول الهندسية الملائمة لها من قِبل المختصين في البلدية مستقبلاً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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