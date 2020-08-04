أخبار عاجلة

الري: تنسيق مع البنوك الوطنية والموردين والمزارعين لتوفير مكونات مشروع الري الحديث -
إلى الركود الثاني والصدمات.. "النقد الدولي" يصف "تركيا غير المحصنة"! -
دعماً للخطط الاحترازية.. "السديس" يوجه بتطوير منظومة العمل عن بُعد -
عدو البشرية.. الإصابات تتجاوز 18.82 مليون والوفيات تتخطى 706 آلاف -
تَبَاين في أسعار النفط.. ومزيج برنت يرتفع إلى 45.37 دولارًا -
القيادة تهنئ رئيس جمهورية كوت ديفوار بذكرى استقلال بلاده -
بيروت 2020 – تكساس 1947.. كارثتان يفصل بينهما أكثر من 7 عقود والمتهم واحد -
وزير الدفاع الأمريكي: كثيرون يعتقدون أن انفجار بيروت كان حادثا -
القيادة تهنئ رئيس جمهورية كوت ديفوار بذكرى استقلال بلاده -
بيروت 2020 – تكساس 1947.. كارثتان يفصل بينهما أكثر من 7 عقود والمتهم واحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

صور وفيديوهات جديدة للحظات الأولى لانفجار بيروت الضخم

Print

جي بي سي نيوز :- انتشرت صور وفيديوهات جديدة للانفجار الضخم الذي ضرب بيروت اليوم الثلاثاء تكشف حجم الدمار الهائل الذي سببه هذا الانفجار الغامض.

وسُمع دوي انفجار، الثلاثاء، في العاصمة اللبنانية بيروت. وشوهدت سحب الدخان تتصاعد في سماء العاصمة بكثافة عقب الانفجار.

وذكرت تقارير أن موقع الحادث داخل مرفأ بيروت، وتحديدا في مخزن للمفرقعات. وتسبب الانفجار الهائل في أضرار بزجاج المباني في معظم أنحاء بيروت.

 

ووقع العشرات من المصابين في كافة أنحاء العاصمة. وشمل الدمار المباني والسيارات. ويأتي الانفجار قبيل صدور الحكم، الجمعة، في اغتيال رفيق الحريري رئيس وزراء لبنان في 2005.

العربية 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
وزير الدفاع الأمريكي: كثيرون يعتقدون أن انفجار بيروت كان حادثا

وزير الدفاع الأمريكي: كثيرون يعتقدون أن انفجار بيروت كان حادثا

ترمب: انفجار لبنان ربما يكون حدث بفعل متفجرات أو هجوم

ترمب: انفجار لبنان ربما يكون حدث بفعل متفجرات أو هجوم

مسؤول بالبيت الأبيض: أمريكا لم تستبعد تماما أن يكون انفجار بيروت نتيجة هجوم

مسؤول بالبيت الأبيض: أمريكا لم تستبعد تماما أن يكون انفجار بيروت نتيجة هجوم

البنك الدولي مستعد لتقييم "سريع" لأضرار انفجار بيروت

البنك الدولي مستعد لتقييم "سريع" لأضرار انفجار بيروت

شبكة عيون الإخبارية