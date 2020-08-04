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5 إصابات غير محلية بفيروس كورونا في الاردن

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5 إصابات غير محلية بفيروس كورونا في الاردن 5 إصابات غير محلية بفيروس كورونا في الاردن

جى بي سي نيوز  :- أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، جميعها غير محلية.

وأوضحت الوزارة في موجز صحفيـ أن الإصابات توزعت على النحو الآتي: 4 حالات لقادمين من الخارج ممّن يقيمون في فنادق الحجر. (2 من الإمارات، و1 من السعوديّة، و1 من قطر)، وحالة لسائق شاحنة أردني، قادم عبر حدود العمري؛ ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى الف و218.

وأعلنت الوزارة تسجيل 32 حالة شفاء لهذا اليوم، منها 29 في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت، و3 في مستشفى الأمير حمزة.

وقالت الوزارة إن كوادرها أجرت 4 آلاف و332 فحصا كخبريا، خلال الـ24 الساعة الأخيرة، ليصبح إجمالي الفحوصات 611 ألفا و875، منذ بدء تفشي الجائحة.

ودعت الوزارة إلى الالتزام بمعايير السلامة والوقاية، والحفاظ على التباعد الجسدي.الرابط المختصر
  

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