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بعد انفجار بيروت.. رصد أضرار في "بيت الوسط" والحريري بخير

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بعد انفجار بيروت.. رصد أضرار في "بيت الوسط" والحريري بخير بعد انفجار بيروت.. رصد أضرار في "بيت الوسط" والحريري بخير
إصابة العديد من المواطنين بجروح ونقلهم إلى المستشفيات

بعد انفجار بيروت.. رصد أضرار في

أدى الانفجار الضخم الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت، إلى وقوع أضرار في "بيت الوسط"، مقر إقامة رئيس الوزراء السابق سعد الحريري، الذي خرج بسلام من الموقع.

وقال حسين الوجه، المستشار الإعلامي لسعد الحريري، في تغريدة على صفحته الرسمية في موقع تويتر، شملت صورة الحريري وهو يتحدث على هاتفه الخاص.

وعلق على الصورة بالقول: "الرئيس سعد الحريري بألف خير الحمد لله".

ووثق مقطع الأضرار المادية التي طالت "بيت الوسط"، مقر إقامة الحريري، فيما ظهر وهو محاط بمجموعة من الرجال، يخرجون جميعاً من الموقع وهم "بخير".

وهز انفجار ضخم، الثلاثاء، العاصمة اللبنانية، وقد وقع تحديداً في مخزن مفرقعات بـمرفأ بيروت، وشوهد من مناطق مختلفة من العاصمة نظراً لضخامته.

وتشير التقارير الأولية إلى إصابة العديد من المواطنين بجروح، ونقلهم إلى المستشفيات.

انفجار بيروت

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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