"إمارة عسير": لا حسابات لأمير المنطقة في "توتير" أو غيرها من وسائل التواصل سوى حساب الإمارة

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دعت لعدم التفاعل مع الحسابات الوهمية.. وتكليف ذوي العلاقة بمحاسبة من يقفون وراءها

لاحظت إمارة منطقة عسير، وجود عدة حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، وبخاصة (تويتر)، تزعم ارتباطها بالأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير.

وأكدت إمارة المنطقة أنه لا توجد أي حسابات لها علاقة بأمير المنطقة في توتير أو غيرها من وسائل التواصل الاجتماعي، سوى حساب إمارة المنطقة، علماً بأنه سبق تحديد وسائل التواصل الرسمية معه منذ توليه إمارة المنطقة، وذلك عبر وسائل التواصل الخاصة بمركز الاتصال بالإمارة، أو المكتب الخاص.

ودعت إمارة منطقة عسير الجميع إلى عدم التفاعل والانسياق مع مثل تلك الحسابات الوهمية، مشيرة أنه تم تكليف الجهات ذات العلاقة بمتابعة ومحاسبة من يقفون وراءها.