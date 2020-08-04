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"حرس الحدود" بالمدينة المنورة ينقذ مقيماً سودانياً من الغرق بشرم ينبع

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"حرس الحدود" بالمدينة المنورة ينقذ مقيماً سودانياً من الغرق بشرم ينبع "حرس الحدود" بالمدينة المنورة ينقذ مقيماً سودانياً من الغرق بشرم ينبع
تعرّض للغرق أثناء سباحته بالمنطقة المخصصة للسباحة

أنقذت فرقة البحث والإنقاذ التابعة لحرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة، مقيماً سوداني الجنسية تعرض للغرق أثناء سباحته بالمنطقة المخصصة للسباحة، بشرم ينبع (العيقة).

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني، أن فرقة البحث والإنقاذ الموجودة بالموقع لاحظت تعرض المقيم لحالة غرق، وعلى الفور جرى التدخل السريع من قبل المنقذين لإنقاذه، حيث تم إخراجه وإجراء الإسعافات الأولية اللازمة، ثم نقله بواسطة إسعاف حرس الحدود إلى المستشفى للاطمئنان على صحته وتلقي العلاج، وغادر المستشفى، وهو بحالة صحية جيدة، ولله الحمد.

وأهاب المتحدث الرسمي بجميع المتنزهين ومرتادي البحر اتباع إجراءات السلامة، وعدم التردد بالاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (994) لطلب المساعدة، متمنياً السلامة للجميع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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