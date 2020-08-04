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إنجاز طبي بـ"عسير المركزي".. تشخيص حالة نادرة لطفل الـ14 عاماً

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مرض يُدعى الداء البروتيني السنخي الرئوي المناعي الذاتي

إنجاز طبي بـ

تمكّن فريق طبي بمستشفى عسير المركزي من تشخيص حالة نادرة لطفل يبلغ من العمر 14 عاماً تم تنويمه بسبب أعراض تنفسية وانخفاض الأكسجين، حيث تم تنويمه في قسم العناية المركزة، ووضعه ‏على جهاز التنفس الصناعي، ونجح الفريق الطبي في تشخيص الحالة، حيث تبين من خلال الفحوصات تشخيص المريض بمرض نادر جداً.

وأوضح رئيس الفريق الطبي الدكتور عبدالله عسيري استشاري الأمراض الصدرية بالمستشفى أن هذا المرض يدعى الداء البروتيني السنخي الرئوي المناعي الذاتي، وهو مرض نادر جداً، وعادة يصيب الأشخاص ما بين عمر الثلاثين والأربعين سنة، ونادراً ما يصيب الأشخاص دون سن العشرين سنة، حيث لم يسجل علمياً إلا ثلاث عشرة حالة، ويتميز المرض تراكم غير طبيعي للبروتينات الشحمية داخل الحويصلات الهوائية مما يؤدي إلى فشل تنفسي ونقص في الأكسجين.

‏وأضاف الدكتور "عسيري" أنه تم تقديم العلاج اللازم وخروج المريض بصحة جيدة ولله الحمد، وسيتم تحويله إلى مراكز متقدمة لاستكمال علاج مثل هذه الحالات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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