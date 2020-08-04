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اليمنية ومليشيا الحوثي تستأنفان مباحثات تبادل الأسرى

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الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي تستأنفان مباحثات تبادل الأسرى اليمنية ومليشيا الحوثي تستأنفان مباحثات تبادل الأسرى
يتوقع إتمام العملية خلال الأيام المقبلة

الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي تستأنفان مباحثات تبادل الأسرى

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الثلاثاء، أن اليمنية المعترف بها دولياً والمتمردين الحوثيين يجرون حالياً مباحثات من أجل إطلاق عدد مهم من الأسرى.

وذكر رئيس وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر في صنعاء فرانز راوخنشتاين، أن الطرفين يتحدثان عن إطلاق سراح عدد مهم من المحتجزين، ولكن لا يزال يتوجب الاتفاق على اللوائح والتطبيق، وفقاً لما أوردت "فرانس 24".

وأضاف أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعمل عن قرب مع كل الأطراف هذه الأيام لتحقيق الاتفاق، وتأمل في إتمام ذلك في الأيام والأسابيع المقبلة.

وبين "روخنشتاين" أن اللجنة ستكون مستعدة لتنفيذ الاتفاق لوجيستيا ومرافقة الأطراف.

وكان ممثلون عن الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين اتفقوا في فبراير الماضي في العاصمة الأردنية عمان على خطة مفصلة لإتمام أول عملية تبادل واسعة للأسرى والمحتجزين منذ بداية النزاع.

ووافق الطرفان في محادثات السويد التي جرت عام 2018 على تبادل 15 ألف أسير، وسلموا لوائح بأسماء هؤلاء إلى وسيط الأمم المتحدة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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