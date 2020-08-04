صور جوية ..."سبق" ترصد أمطار جازان.. استنفار وإغلاق طرق ومتنزهين

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فيما حذر "المدني" من نزول بطون الأودية في حالة جريان السيل

عاشت منطقة جازان منذ الأمس وسط أمطار، استمرت لعدة ساعات، وأسهمت في تنقية الجو، بينما عجّت شواطئ وحدائق المنطقة بالمتنزهين والزوار الذين جذبتهم المشاهد على الشواطئ، في حين احتجز العديد من المركبات في المياه التي خلفتها الأمطار في عدد من المحافظات الجبلية والساحلية.

فيما توقفت عشرات المركبات على جوانب الطرقات بعد تعطلها جراء هطول الأمطار الغزيرة، فيما رفع أصحاب السطحات الذين يقومون بنقل السيارات المتعطلة، تكلفة نقل المركبة وفتح سوق سوداء، مستغلين زيادة الطلب عليهم بسبب تضرر أعداد كبيرة من المركبات بفعل مياه الأمطار

بدورها أهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان بالمواطنين توخي الحذر والحيطة في أثناء موجات العواصف والأمطار، خاصة في المناطق المفتوحة، كما حذّرت من نزول بطون الأودية في حالة جريان السيل وعدم المجازفة بعبور الأودية، ومتابعة تعليمات الدفاع المدني، وقالت إن جميع فرق الدفاع المدني في أتم الاستعداد لمباشرة الحوادث التي قد تنتج عن الأمطار والسيول.

فيما باشرت أمانة منطقة جازان وبلدياتها المرتبطة بها تصريف تجمعات مياه الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة مساء أمس واستمر هطولها عدة ساعات وما نتج عنها من آثار السيول المنقولة.

وأوضح المشرف على أعمال أمانة المنطقة والبلديات المرتبطة بها خلال عطلة عيد الأضحى المبارك الدكتور إبراهيم الخياط، أن كمية الأمطار التي هطلت يوم العيد على مدينة جيزان وعلى محافظات المنطقة كانت غزيرة جداً.

وباشرت الفرق الميدانية في أمانة منطقة جازان وبلدياتها مهامها في تصريف تجمعات مياه الأمطار لمدة 12 ساعة متواصلة، ولا زال العمل جارياً في جميع المواقع التي تتجمع بها مياه الأمطار في عموم المنطقة.

وأشار الخياط إلى أن شبكة تصريف مياه الأمطار المنفذة حالياً بمدينة جيزان تغطي ما نسبته 25% من إجمالي مساحة مدينة جيزان، مبيناً أن هذه الشبكة قامت بتصريف مياه الأمطار من الطرق والأحياء السكنية المخدومة بتلك الشبكة وتصريفها إلى البحر مباشرة، أما المواقع التي لا تشملها شبكات تصريف مياه الأمطار المنفذة، فتم مباشرتها بواسطة الفرق الميدانية والعمالة والآليات والمعدات المخصصة لسحب تجمعات المياه بالشوارع والأحياء، وتم سحب كميات كبيرة من المياه، ولا يزال العمل مستمرًا على مدار الساعة.

وأكد أن عشرات فرق الطوارئ والكوارث و450 معدة وآلية متنوعة في أمانة المنطقة وبلدياتها الـ 26 تعمل على مدار الساعة مع مشرفي الفرق والعمال والمعدات والآليات في جميع محافظات ومراكز وقرى المنطقة لنزح تجمعات مياه الأمطار والسيول ودرء أخطارها.