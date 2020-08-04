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يوم كامل والمياه تواصل إغلاق الشوارع.. شاهد "سبق" ترصد أمطار جازان

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وسط مطالبات الأهالي بكشف ملابسات ومسببات تكرار تجمعات غرق الشوارع

يوم كامل والمياه تواصل إغلاق الشوارع.. شاهد

تَواصل غرق وإغلاق عدد من شوارع مدينة جيزان العاصمة الإدارية لمنطقة جازان، منذ نحو يوم كامل، بعد هطول أمطار غزيرة شملت أرجاء المنطقة، فيما خرجت مطالبات الأهالي بكشف ملابسات ومسببات تكرار تجمعات غرق الشوارع.

ورصدت عدسة "سبق" شوارع مدينة جازان بعد مرور يوم منذ بدء تجمعات المياه في الشوارع والأحياء، وكشفت الصور عن استمرار التجمعات الضخمة في عدد من الشوارع والميادين والأحياء وسط مدينة جيزان.

وكان قد تواصل الغرق الموسمي شوارع مدينة جازان اليوم، تزامنًا مع الحالة الماطرة التي تشهدها المنطقة؛ حيث امتلأت الشوارع بكميات مهولة من المياه على وقع التصريحات الرسمية المكررة وملايين مشروع تصريف مياه الأمطار.

وشهدت شوارع مدينة جازان اليوم، امتلاءً بمياه الأمطار التي بدأت عصر اليوم؛ مما أعاد التساؤلات حول مشروع تصريف مياه الأمطار فيظل اعتماد نسبي على صهاريج تصريف مياه الأمطار في كثير من الشوارع؛ ومن بينها أحدث شوارع مدينة جازان وفي مختلف الاتجاهات، وسط تساؤلات عن جدوى الشبكة المنفذة في 14كم كما تفيد الأمانة.

يوم كامل والمياه تواصل إغلاق الشوارع.. شاهد

يوم كامل والمياه تواصل إغلاق الشوارع.. شاهد

يوم كامل والمياه تواصل إغلاق الشوارع.. شاهد

يوم كامل والمياه تواصل إغلاق الشوارع.. شاهد

يوم كامل والمياه تواصل إغلاق الشوارع.. شاهد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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