أمير جازان ونائبه يعزيان وكيل الإمارة للشؤون الأمنية بوفاة شقيقته

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"الخليوي" وأسرة الفقيدة أعربوا عن شكرهم وتقديرهم للمواساة

قدّم الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، والأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، خالص تعازيهما ومواساتهما إلى وكيل إمارة منطقة جازان للشؤون الأمنية محمد بن عبدالله الخليوي في وفاة شقيقته؛ إثر معاناتها مع المرض.

وسأل أمير منطقة جازان ونائبه، الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع المغفرة والرحمة وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها وكل أفراد أسرتها الصبر والسلوان.

وأعرب "الخليوي" وأسرة الفقيدة عن شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة جازان ونائبه، على تعازيهما ومواساتهما لهم، والتي كان لها الأثر الكبير في تخفيف المصاب، سائلين الله تعالى أن يحفظهما وألا يريهما أي مكروه.