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‫"الصحة": 40% من المصابين في حالات اليوم إناث

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‫"الصحة": 40% من المصابين في حالات اليوم إناث ‫"الصحة": 40% من المصابين في حالات اليوم إناث
1983 حالة حرجة.. و35 وفاة جديدة

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1342 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد COVID-19 ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 281435 حالة، من بينها 34763 حالات نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 1983 حالة حرجة، كما تم تسجيل 1635 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى 243688 حالة.

وأوضحت "الصحة" أن الحالات المسجلة وعددها 1342 حالات منها 40% إناث، و60% ذكور.

فيما بلغ عدد الوفيات 2984 حالة، بإضافة 35 حالة وفاة جديدة "رحمهم الله جميعاً".

لافتةً إلى أنه تم إجراء 54325 فحصاً مخبرياً جديداً، حيث يوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً.

ودعت "الصحة" الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من ، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد أو زيارة عيادات تطمّن التي هيأتها "الصحة" لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، والبالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق واتساب عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية