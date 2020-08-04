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"رويترز": "كورونا" يُودي بحياة 500 شخص في اليمن

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"رويترز": "كورونا" يُودي بحياة 500 شخص في اليمن "رويترز": "كورونا" يُودي بحياة 500 شخص في اليمن
إجمالي الإصابات بلغ 1.740

ذكر إحصاء لـ"رويترز"، اليوم (الثلاثاء)، أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في اليمن بلغ 500 حالة، على الرغم من أن منظمات الإغاثة تشير إلى أن حصيلة الوفيات قد تكون أعلى من ذلك بكثير.

وأضاف الإحصاء إلى أن الشرعية أعلنت أن عدد المصابين بفيروس كورونا المسبّب لمرض كوفيد-19 بلغ 1.740 شخصًا؛ بينهم 499 حالة وفاة، بينما لم تفصح ميليشيا الحوثي عن أي أرقام بخصوص المصابين والوفيات منذ 16 مايو (أيار).

وتشير بيانات منظمة الصحة العالمية إلى أن هناك 1.738 حالة إصابة بكوفيد-19؛ بينها 500 وفاة، لكن العدد لا يشمل أرقامًا من ميليشيا الحوثي. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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